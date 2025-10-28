Lunedì 27 ottobre 2025 si è svolta la registrazione di una nuova puntata di Uomini e Donne. Ma cosa è accaduto stavolta in studio? Andiamo a scoprire le anticipazioni.

Uomini e Donne anticipazioni 13 ottobre 2025

Siamo nel vivo della nuova edizione di Uomini e Donne e in queste settimane il grande pubblico di Canale 5 sta seguendo le vicende dei protagonisti del dating show. Proprio nel pomeriggio di lunedì 27 ottobre 2025 nel mentre è stata registrata una nuova puntata, che andrà in onda prossimamente, e come al solito non sono mancate le emozioni. Ma andiamo a vedere cosa è accaduto in studio e leggiamo le anticipazioni, come sempre fornite da Lorenzo Pugnaloni.

Si parte come sempre da Gemma Galgani, che ha deciso di chiudere la frequentazione con Piero. Per Magda è invece sceso un nuovo Cavaliere. Francesco ha chiesto a Lucia di lasciare il programma insieme. Lei però non è convinta. Alessio Pili Stella lancia una dura accusa ai due, sostenendo che si siano messi d’accordo.

Mario Lenti balla con Cinzia Paolini. La Dama tuttavia viene attaccata, in particolare da Gianni Sperti.

Agnese De Pasquale chiude con Federico mentre continua invece a conoscere Roberto. Sebastiano Mignosa racconta di aver baciato Federica. Per Sabrina Zago arriva un nuovo Cavaliere.

Anticipazioni registrazione U&D: Trono Classico

Ma cosa è accaduto invece per quanto riguarda il Trono Classico? Andiamo a leggere le anticipazioni di Uomini e Donne.

Flavio Ubirti ha portato in esterna sia Martina Cardamone che Nicole Belloni e ha baciato entrambe le corteggiatrici. In studio Angela lo attacca per quanto accaduto.

LEGGI ANCHE: Belen Rodriguez rivela a Belve chi è stato il suo più grande amore

Assente invece Cristiana Anania. Non è chiaro tuttavia perché la tronista non fosse in studio. Sara Gaudenzi ha portato nuovamente in esterna Jakub.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.