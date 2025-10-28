Ospite di Francesca Fagnani a Belve, Belen Rodriguez rivela chi è stato il suo più grande amore. E no, non è stato Stefano De Martino. Ecco cosa ha raccontato la showgirl.

La rivelazione di Belen Rodriguez a Belve

Questa sera su Rai 2 parte ufficialmente la nuova edizione di Belve. Alla conduzione del fortunato programma ci sarà come sempre Francesca Fagnani, pronta ad accogliere i suoi ospiti con domande scomode e pungenti. Tra i protagonisti della prima puntata ci sarà anche Belen Rodriguez, che ha accettato di raccontarsi senza filtri e senza censure. Nel corso della chiacchierata, la showgirl argentina ha affrontato numerosi argomenti. Dopo aver rivelato di aver avuto esperienze intime con altre donne, la conduttrice ha anche parlato della depressione che l’ha segnata in questi ultimi anni. In merito Belen ha dichiarato:

“Ho avuto un periodo terribile. Non mi sono alzata dal letto, non ho aperto le finestre per due mesi. Sono finita in una clinica per curarmi. Se ci sono stati abusi di sostanze? No, la droga l’ho provata ma non ho mai esagerato. Il mio problema erano le benzodiazepine: è una vera dipendenza, disintossicarsi è come farlo dall’eroina”.

Ma non è finita qui. Non è mancato, naturalmente, anche il capitolo fidanzati. A quel punto Belen Rodriguez ha rivelato chi è stato il suo più grande amore e, a sorpresa, non ha fatto il nome dell’ex marito Stefano De Martino. Ecco cosa ha invece affermato la conduttrice a Belve: “L’amore più grande della mia vita è stato Marco Borriello. Ci siamo amati in ugual modo”.

LEGGI ANCHE: Belen Rodriguez a Belve, cosa ha detto su Stefano De Martino

Stasera dunque andrà in onda su Rai 2 l’attesa intervista di Belen a Belve, che senza dubbio non deluderà le aspettative. Appuntamento con Francesca Fagnani in prima serata, come sempre alle 21:30, per la prima imperdibile puntata di questa nuova edizione.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.