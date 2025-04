In questa domenica 27 aprile c’è stata una nuova registrazione del dating show di Canale 5. Ecco le anticipazioni di Uomini e Donne e cosa è successo in studio.

Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico

Sulla scia della precedente del 24 aprile, oggi si è tenuta una nuova registrazione del programma condotto da Maria De Filippi. A lanciare tutte le indiscrezioni è come sempre LorenzoPugnaloni.it che ha riportato tutte le anticipazioni di Uomini e Donne e svelato cosa è successo in studio tra Trono Classico e Over.

Tutto è iniziato con un’esterna in camerino tra Gianmarco Steri e Nadia Di Diodato. I motivi di questa discussione sono legati alla registrazione precedente. In ogni caso tra loro è arrivata una tregua, suggellata da un bacio.

Sempre dalle anticipazioni del Trono Classico di Uomini e Donne sappiamo che Gianmarco ha portato anche Cristina Ferrara in esterna. Anche con lei c’è stato un bacio.

Vista tutta la scena, però, proprio Cristina in studio si è detta stufa. Lei è convinta che Gianmarco sia interessato alla sua rivale. È certa peraltro che la sua scelta a Uomini e Donne sarà proprio lei. Per questo si è alzata dalla sedia presente a centro studio e ha lasciato il programma. Stando a quanto si apprende pare si sia rifiutata di entrare durante i minuti successivi della registrazione. Cosa succederà adesso?

Trono Over, anticipazioni 27 aprile

Grosse sorprese dalle anticipazioni di Uomini e Donne arrivano anche dal Trono Over. Come riferito dalla fonte, infatti, c’è stato spazio per dame e cavalieri che hanno deciso di lasciare il programma.

Pare siano ben quattro le neo coppie che hanno scelto di proseguire la propria conoscenza lontani dalle telecamere. Per la precisione si tratta di Giuseppe e Rosanna. Dopo diversi alti e bassi e scontri in studio, hanno fatto sapere di volere instaurare un legame fuori.

Stando a quanto riferiscono le anticipazioni di Uomini e Donne, le altre coppie non hanno avuto grande risalto in studio.

Poi si è passati a Gloria Nicoletti e Guido a centro studio. Lui le ha fatto una bella dichiarazione, che ha affermato di essere innamorato di lei. Ancora però non sono una coppia al 100%.

Sabrina Zago è scoppiata il lacrime dopo l’uscita di Giuseppe e le parole di Guido per Gloria. Entrambi sono sue conoscenze.

Giovanni Siciliano, dopo le segnalazioni, non era presente in studio. Gemma Galgani invece è uscita in esterna con Arcangelo e ci sono stati diversi baci. Il cavaliere però desidera conoscere anche Sabrina.

Dalle anticipazioni di Uomini e Donne sappiamo anche che Alessio Pili Stella ha portato delle segnalazioni su Valentina, ragazza con la quale ha intrapreso una conoscenza. Ha affermato che sarebbe lì solo per sponsorizzare il suo brand. Per Valentina intanto è arrivato un nuovo cavaliere e per Alessio una dama, ma ha deciso di non tenerla.

Queste sono tutte le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne del 27 aprile.