Ieri 30 marzo si è tenuta la nuova registrazione della puntata di Uomini e Donne. Cosa è successo? Ecco tutte le anticipazioni e spoiler di quello che vedremo in TV.

Uomini e Donne anticipazioni Trono Classico

Nella giornata di ieri si è tenuta la registrazione di Uomini e Donne. Come raccontato da LorenzoPugnaloni.it ecco tutte le anticipazioni e spoiler della puntata che vedremo in onda anche in TV!

Partiamo subito da Gianmarco e dall’esterna con la corteggiatrice Nadia. Tra loro c’è stato un bacio dopo una lunga chiacchierata sul percorso fatto fino a oggi.

In studio il tronista si è arrabbiato con Francesca e Cristina. Si aspettava una loro reazione dopo il bacio, ma nulla. Con Cristina non ha fatto esterne, a differenza di Francesca. Con quest’ultima Gianmarco di Uomini e Donne è stato a Villa Borghese come annunciato nei giorni scorsi. Le due corteggiatrici in generale si sono difese, spiegando di non avere reazioni a comando o risulterebbero finte.

Durante l’esterna con Francesca, Gianmarco non ha nascosto la sua rabbia. Lui avrebbe voluto parlare di quanto accaduto nella scorsa registrazione, mentre la corteggiatrice ha fatto finta di nulla. Lei si è presentata con una sorpresa, traducendo una canzone dal cinese, per poi fargliela ascoltare. Gianmarco pare però non aver gradito.

Quando poi a Gianmarco hanno chiesto quale bacio con le corteggiatrici l’ha segnato maggiormente, non ha avuto dubbi: quello con Nadia! In ogni caso, stizzito per tutto quello che è accaduto il tronista di Uomini e Donne ha lasciato prima la puntata. Maria ha invitato anche le corteggiatrici a uscire dallo studio. Chissà se avranno deciso o meno di confrontarsi con lui!

Sempre in studio si è parlato delle collaborazioni social inerenti alla Polizzi e lui ha riportato quanto detto sul web in questi giorni. Cosa succederà a Uomini e Donne?

Anticipazioni Trono Over

Durante la registrazione di Uomini e Donne, come riferito dalle anticipazioni di LorenzoPugnaloni.it si è parlato anche del Trono Over. In particolare di Vincenzo e Agnese, che hanno interrotto la loro conoscenza. Lui era tornato per lei in studio, ma poco dopo ha deciso di abbandonare. Si è sfiorato l’argomento Ilaria, ma non è stato approfondito dato che lei non era presente.

Spazio poi a Gloria e Sebastiano. Anche loro hanno interrotto la conoscenza. Maria ha voluto capire dalla dama cosa stesse succedendo e Gloria ha ammesso di essere innervosita del comportamento di Sebastiano. Lui ha fatto sapere di non volere chiudere, anche se alla redazione poche ore prima aveva detto l’esatto opposto.

In seguito Sebastiano ha fatto sapere che lei non voleva chiudere dopo quanto successo a una cena tra loro, dove sono stati molto vicini. Questa rivelazione ha fatto fatto arrabbiare Gianni e ha fatto notare a Gloria come Sebastiano le stia dando della poco di buono e donna facile solo per aver ceduto a un massaggio durante la cena. L’accaduto ha innervosito la dama di Uomini e Donne che ha deciso di chiudere.

A Uomini e Donne come rivelano le anticipazioni si è parlato anche del trono di Tina, con le esterne realizzate da lei e Cosimo a Madrid. Durante la loro permanenza in Spagna i due hanno fatto dello shopping sfegatato nei negozi dei brand più noti. Maria ha fatto notare che il cavaliere sta spendendo molti soldi. Cosimo ha risposto dicendo che si tratta di un test per capire se diventerà o meno povero per poi capire se continuare o meno con lei.

Gemma invece è uscita con un cavaliere che non le piace tanto esteticamente. Lui si è mostrato dolce, ma lei ha evitato il contatto fisico, mostrandosi fredda e distaccata. Comportamento che ha fatto arrabbiare Tina. Secondo lei infatti lo starebbe prendendo in giro. In seguito per la Galgani è arrivato un nuovo cavaliere e lei gli ha riservato dei complimenti. Hanno ballato insieme.

C’è stata una mega lite tra Tina e Isabella a centro studio. L’opinionista l’ha insultata sostenendo che non è vero che è a favore delle donne, dandole della falsa. Ciò ha scaturito una lite pesante. La Cipollari ha lasciato lo studio e Isabella le è corsa dietro. Quando Tina è tornata ha chiesto di non essere seguita.

Infine Sabrina è uscita con un nuovo spasimante e c’è stato un bacio. Maria ha voluto sapere da lei se ci sarebbe stata nel caso in cui Giuseppe si facesse avanti, ma lei ha respinto ogni possibilità.

Gli ospiti di Uomini e Donne

La puntata si è arricchita anche della presenza di alcuni ospiti. Il cavaliere Giuseppe ha preso parte all’ennesima gara di ballo con Gianni Sperti. Come spiegato nella precedente puntata, hanno invitato una ballerina con cui esibirsi. Se Giuseppe ha scelto una persona che conosce al di fuori (si chiama Martina), Gianni invece ha portato in studio Rossella Brescia.

A giudicare la sfida di ballo a Uomini e Donne erano presenti alcuni professionisti di Amici. Si tratta nel dettaglio di Umberto, Isobel e Francesca Tocca. A vincere la sfida è stato Gianni. Pare che Giuseppe non abbia convinto e non abbia ballato bene. Tina non ha mancato di fare battutine. In seguito Martina ha ballato con Umberto, mentre Gianni con Francesca e Giuseppe con Isobel.

Queste le anticipazioni di Uomini e Donne del 30 marzo.