Andrea Sanna | 19 Giugno 2023

Temptation Island, lo scoop su un fidanzato

In questa caldo lunedì di giugno sono emersi già due scoop interessanti su Temptation Island. Nel primo caso vi abbiamo parlato di un fidanzato poco fedele alla sua partner e in grado di inviare foto online ad altre ragazze. Ora giunge un nuovo pettegolezzo.

Non sappiamo se le indiscrezioni siano in correlazione tra loro o se si tratti di due persone diverse, ma sta di fatto che Deianira Marzano non è la sola ad aver parlato di Temptation Island quest’oggi. Anche il collega Amedeo Venza ha sferrato qualche rumor. Stavolta si parla di uno dei ragazzi, che pare abbia confidato ai suoi amici la volontà di lasciare la sua fidanzata. Questo perché prima della partecipazione al reality show, l’avrebbe tradita in diverse occasioni.

Ma leggiamo quanto emerso a tal proposito su Temptation Island: “Le riprese sono iniziate e all’interno delle coppie c’è un ‘fidanzato’ che avrebbe confidato ai suoi amici più ‘fidati’ che la sua intenzione è quella di fare in modo di lasciare la sua fidanzata”, si apprende. Nella storia Instagram Amedeo Venza ha svelato anche il presunto motivo di questa scelta: “perché tanto la tradiva spesso anche fuori”.

Come detto anche nel precedente articolo, ancora una volta non sappiamo a chi siano riferite queste parole. Quindi sarebbe anche prematuro fare il nome di uno dei protagonisti di Temptation Island basandoci solo sulle storie raccontate nelle clip.

Per ora quindi cercheremo di capire cosa si nasconde dietro a queste indiscrezioni. Vi ricordiamo intanto che la prima puntata di Temptation Island è prevista per lunedì 26 giugno. Ecco le coppie che sono state annunciate fino a ora: