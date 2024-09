Uomini e Donne sta per ricominciare e tutti si domandano se Tinì rirenderà il suo ruolo di opinionista insieme a Gianni Sperti e Tina Cipollari. Ecco finalmente la risposta definitiva.

Tinì dice addio a Uomini e Donne?

Ci sono ancora alcune incognite sulla nuova edizione di Uomini e Donne, come per esempio la data di partenza. Questa era stata fissata per lunedì 9 settembre 2024 ma pare che ora, non si sa per quale motivo, potrebbe slittare al 16 settembre. Al momento si tratta ancora di voci di corridoio che non sono state confermate, ma tutto ciò ha messo in agitazione il web.

Lorenzo Pugnaloni ha rivelato che la prossima registrazione sarà mercoledì 3 settembre e probabilmente quel giorno se sapremo di più. Sempre l’influencer, poi, ha dato la risposta a una domanda che stava attanagliando tutto il web: Tinì tornerà come opinionista? Ogni anno salta fuori l’indiscrezione secondo la quale Maria De Filippi non voglia riconfermarla, ma alla fine arriva la smentita.

E anche questa volta non c’è nulla di diverso! Come possiamo leggere qui sotto Tinì non ha assolutamente nulla da temere, così come il pubblico che si è affezionato a lei. Nonostante non parli molto durante le puntate ormai gli spettatori da casa si sono abituati a vederla accanto a Gianni Sperti e Tina Cipollari, diventando con loro uno dei volti storici del dating show.

La smentita sull’uscita di scena di Tinì a Uomini e Donne

Il dubbio è nato da alcuni rumor che si sono inseguiti sul web e anche dal fatto che nelle anticipazioni il suo nome non è mai stato fatto. Ad ogni modo l’opinionista ha ripreso il suo posto in studio e non vediamo l’ora di poterla ascoltare nelle sue osservazioni sempre puntuali. Appuntamento prossimamente con la prima puntata di Uomini e Donne solo su Canale 5.