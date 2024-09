Armando Incarnato potrebbe ritrovarsi nei guai con la produzione di Uomini e Donne dopo la segnalazione trapelata nelle ultime ore? Ecco tutto quello che sappiamo sul rumor.

Armando Incarnato è fidanzato?

Come sappiamo grazie alle anticipazioni raccolte in seguito alle registrazioni della prima puntata di Uomini e Donne Armando Incarnato farà il suo ritorno in studio. Era accaduto anche lo scorso anno, ma a un certo punto il Cavaliere era sparito lasciando i telespettatori a chiedersi il motivo.

Ebbene, il pubblico sarà felice di sapere del suo ingresso in studio e soprattutto del fatto che sarà protagonista della prima lite dell’edizione. Tuttavia una segnalazione potrebbe metterlo nei guai prossimamente con la produzione, in quante viene affermato che in realtà sia fidanzato con una certa Noemi.

Amedeo Venza e Deianira Marzano hanno pubblicato il video di una serata in cui intravediamo quella che sarebbe la nuca di Armando Incarnato, il quale sarebbe accompagnato da una ragazza. Non abbiamo idea se si tratti della presunta compagna o di un’amica, fatto sta che agli esperti di gossip è arrivato il seguente messaggio:

“Lei si chiama Noemi, stanno insieme da più di un anno L’anno scorso erano sempre insieme. Questo locale si chiama Ritual ed p a Sangineto, erano insieme! Lui tempo fa pubblicò questo tiktok e se vedi beni si nota che è lui nella prima foto. Poi Armando è sempre a Cetraro, paese dove abita lei”.

La segnalazione su Armando Incarnato

Ovviamente bisogna prima capire se tutto ciò corrisponde al vero oppure no, vedremo se se ne parlerà in una delle puntate di Uomini e Donne. Per il momento non abbiamo maggiori informazioni e dovremo prendere tutto ciò che abbiamo appena scritto con le pinze. Ad oggi non sappiamo ancora quando verranno effettuate le prossime registrazioni ma vi terremo informati con ogni sviluppo del caso.