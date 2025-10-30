Ieri a Uomini e Donne abbiamo assistito al confronto tra Gianmarco Steri, Ciro Solimeno e Cristina Ferrara. Il faccia a faccia tra i tre ha fatto registrare un boom di ascolti al dating show di Maria De Filippi. Ecco tutti i numeri.

Gli ascolti di Uomini e Donne

La puntata di ieri di Uomini e Donne è stata di certo una delle più attese di sempre dal fedele pubblico del dating show. Canale 5 ha infatti mandato in onda il tanto atteso confronto tra Gianmarco Steri, Ciro Solimeno e Cristina Ferrara, dopo il caos delle ultime settimane. Come è noto a tutti, solo di recente l’ex tronista, dopo essere tornato single, ha ripreso a frequentare Martina De Ioannon. I due sono stati avvistati più volte insieme negli ultimi giorni e le foto dei loro baci sono diventati virali in rete.

Sui social intanto non è tardata ad arrivare la dura reazione di Ciro e Cristina, che si sono duramente scagliati contro i loro ex. Ieri così, a seguito di quanto accaduto, i tre si sono incontrati nello studio del dating show e nel corso del faccia a faccia se ne sono dette di ogni. Grande assente è stata però Martina, che ha preferito rimanere in silenzio e di non esporsi pubblicamente.

Il confronto tra Gianmarco, Ciro e Cristina ha naturalmente appassionato tutto il pubblico, al punto che ieri Uomini e Donne ha registrato il boom di ascolti. La puntata ha infatti totalizzato ben 2.325.000 spettatori pari al 24.5% di share. La parte finale ha invece raggiunto 2.218.000 spettatori e il 26.3% di share.

Numeri impressionati per il programma Maria De Filippi, che ancora una volta si conferma essere il leader assoluto del pomeriggio.

