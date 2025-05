L’ex tronista di Uomini e Donne Chiara Pompei ha rivelato di essersi accoltellata, spiegando anche le ragioni che l’avrebbero portata a questo gesto estremo.

Chiara Pompei di Uomini e Donne rivela di aver tentato il suicidio

Oggi Chiara Pompei, ex tronista di Uomini e Donne, dopo aver condiviso un messaggio che ha messo in allarme i follower, ha pubblicato su Instagram un video sconvolgente, rivelando di essersi accoltellata e di essere attualmente ricoverata in una clinica psichiatrica.

Nel video, la ventitreenne romana ha spiegato che il gesto estremo è stato il culmine di un periodo segnato da tradimenti, bugie e calunnie. In particolare, ha menzionato un messaggio ricevuto dal suo fidanzato, forse ex, Riccardo, contenente false accuse di prostituzione, che l’ha profondamente ferita.

“Ora sono qui in una clinica psichiatrica perché ieri mi sono accoltellata e ho rischiato di morire e questa è la verità. Qua mi stanno chiedendo tutti il perché, il motivo, ma ce ne stanno tanti. Troppi tradimenti, troppe bugie, troppe finzioni che non riesco più a mandar giù. Io so di essere la persona più importante per me però è brutto condividerla con qualcuno e poi non essere apprezzata da nessuno. Da chi ami, dalla famiglia, da chiunque e la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato un messaggio che ha ricevuto Riccardo, non so da chi, dove io mi prostituivo nei locali. Io sono sempre stata vera, sono sempre stata sincera e ho sempre ragionato con il cuore. Se ho fatto questo gesto era perché sono arrivata al punto massimo di non poter più sopportare le vostre cattiverie.“

Le parole dell’ex tronista di Uomini e Donne, Chiara Pompei #uominiedonne pic.twitter.com/hFfn6MWt2Z — Novella2000 Archive (@novella_archive) May 28, 2025

Chiara Pompei ha espresso, dunque, il profondo dolore di sentirsi non apprezzata da chi ama, sottolineando di aver sempre agito con sincerità e cuore in tutto ciò che ha fatto.

La sua esperienza a Uomini e Donne è stata breve e turbolenta: entrata come tronista di quest’ultima stagione, ha abbandonato il programma dopo poche settimane a causa di segnalazioni riguardanti una relazione preesistente con Riccardo.

Quest’ultimo si è poi presentato in studio e Chiara ha deciso di abbandonare quell’esperienza. Le critiche e le accuse ricevute hanno contribuito al suo malessere psicologico.

Al momento, pare che Chiara Pompei sia sotto osservazione medica e stia ricevendo le cure necessarie. Non possiamo che augurarle di riprendersi presto e ritrovare la serenità.