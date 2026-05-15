Ciro Solimeno ha scelto Elisa Leonardi. E’ quanto accaduto a “Uomini e Donne”, con l’ex fidanzato di Martina De Ioannon che ha quindi messo la parola fine al suo trono scegliendo la 23enne catanese. Ma, come vanno tra loro le cose al di fuori delle telecamere? Ecco le ultime indiscrezioni.

Uomini e Donne, Ciro Solimeno sceglie Elisa Leonardi

Elisa Leonardi e Martina Calabrò. Erano loro due le possibili scelte di Ciro Solimeno a “Uomini e Donne“. Alla fine l’ex fidanzato di Martina De Ioannon ha scelto Elisa, la quale ha detto sì. Maria De Filippi, come ricorderete, aveva chiesto a Ciro di diventare tronista dopo la fine della relazione con la De Ioannon, dando così il via a uno dei troni più discussi e seguiti delle ultime stagioni del dating show Mediaset. Ma, ora che le telecamere si sono spente, come stanno le cose tra Ciro ed Elisa? La relazione prosegue oppure no? E come ha reagito Martina a tutto ciò?

Uomini e Donne, la reazione di Martina Calabrò

Martina Calabrò era insieme a Elisa Leonardi la possibile scelta di Ciro Solimeno a “Uomini e Donne“. Romana, 26enne, dal carattere forte, come ha reagito al fatto che Ciro ha scelto Elisa? La registrazione della puntata della scelta andrà in onda l’ultima settimana di maggio ma, secondo le indiscrezioni da parte di Lorenzo Pugnaloni, se in studio Martina avrebbe reagito in maniera matura alla non scelta, una volta lasciato lo studio sarebbe successo il finimondo. Questa la segnalazione riportata dall’esperto di gossip: “Ho visto Martina con le sorelle in macchina urlare contro le amiche di Elisa. Gridava in modo esagerato, tanto che è intervenuta anche la sicurezza.”

Uomini e donne, Ciro e Elisa si sono già lasciati?

La registrazione della scelta di Ciro Solimeno a “Uomini e Donne” andrà in onda l’ultima settimana di maggio ma, ora che le telecamere si sono spente, come procede la relazione tra Ciro e la sua scelta Elisa Leonardi? A dare qualche informazione in più ci ha pensato sempre Lorenzo Pugnaloni a Casa Lollo. Poco dopo l’uscita dal programma, i due hanno dovuto fare i conti con un problema reale, ovvero la distanza: lui a Roma, lei a Catania. Per via di impegni già fissati, i due si sarebbero dunque trovati a vivere i primi giorni da coppia separati. Questa la reazione degli utenti: “Si separano dopo due giorni che stanno insieme? Mi pare assurdo”, “Non so voi, ma io sono scioccata.” Sempre però stando alle ultime indiscrezioni, il feeling tra i due sarebbe talmente intenso che in realtà starebbero pensando di fare subito un passo importante, ovvero l’andare a convivere! Staremo a vedere.