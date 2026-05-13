La scelta di Ciro Solimeno al centro delle anticipazioni di Uomini e Donne: cosa è successo in studio e dopo le riprese.

L’ultima registrazione di Uomini e Donne ha acceso l’attenzione del pubblico sul percorso di Ciro Solimeno, arrivato al momento più atteso del suo trono. La scelta ha rappresentato la fase conclusiva di un cammino seguito con grande interesse dai telespettatori. Tra emozioni in studio e indiscrezioni su quanto sarebbe accaduto subito dopo le riprese, ecco tutti i dettagli.

La scelta di Ciro Solimeno e la conclusione del percorso a Uomini e Donne

Dopo un cammino seguito con grande partecipazione dal pubblico, il tronista ha preso la sua decisione finale, chiudendo la sua esperienza nel dating show. Secondo le anticipazioni diffuse dal canale ufficiale di Uomini e Donne, Ciro ha scelto di lasciare il programma insieme a Elisa Leonardi, preferendola a Martina Calabrò.

La fase conclusiva sarebbe stata particolarmente intensa ed emozionante, stando alle indiscrezioni dell’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni: “Ha deciso di chiamare per prima Martina alla quale ha comunicato di non essere la scelta”, che avrebbe reagito con equilibrio e consapevolezza, sottolineando come una scelta dettata dal cuore meritasse rispetto. Successivamente, il momento con Elisa sarebbe stato caratterizzato da grande coinvolgimento emotivo e da un gesto romantico, con la consegna di “un mazzo di rose rosse per Elisa, visibilmente emozionata”.

Uomini e Donne, la scelta di Ciro finisce nel caos: interviene la sicurezza

All’interno dello studio televisivo, la situazione sarebbe apparsa tranquilla, con Martina che avrebbe accettato la decisione senza particolari tensioni. Tuttavia, il quadro cambia completamente una volta terminata la registrazione. Diversi racconti riportati sui social da testimoni e influencer del settore hanno infatti descritto un clima ben diverso fuori dagli studi.

Una segnalazione diffusa da Lorenzo Pugnaloni parla di un episodio avvenuto subito dopo la scelta: “Martina sarebbe stata vista in macchina insieme alle sorelle mentre avrebbe iniziato a urlare contro alcune persone presenti”. Il riferimento sarebbe rivolto in particolare ad alcune amiche riconducibili a Elisa.

Uomini e Donne: tensioni nel parcheggio dopo la scelta e social divisi prima della messa in onda

La dinamica del parcheggio non ha una sola lettura. Alcune ricostruzioni riportate dall’esperta di gossip Daria Restaino sostengono che la tensione sarebbe nata da provocazioni tra i due gruppi di sostenitrici presenti a Roma per assistere alla registrazione. In una delle versioni circolate, si legge: “Le sorelle di Martina sono entrate in macchina e un’amica di Elisa ha iniziato a dire cose alle persone accanto a lei”. In questo contesto, la sorella della corteggiatrice avrebbe risposto in modo diretto: “Cos’hai da dire? Visto che fai le dirette e parli di mia sorella, abbi il coraggio di dirlo faccia a faccia”. Sempre secondo la stessa ricostruzione, anche Martina sarebbe intervenuta per difendere la famiglia durante il momento di tensione.

Intanto, in attesa della messa in onda prevista con ogni probabilità per l’ultima settimana di maggio, il pubblico si è già diviso sui social. C’è chi sostiene la scelta di Ciro e la figura di Elisa, ritenuta più coerente con il suo percorso, e chi invece avrebbe preferito vedere Martina al suo fianco. Una polarizzazione che conferma ancora una volta quanto le dinamiche di Uomini e Donne continuino a generare discussione e forte coinvolgimento.