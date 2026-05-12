Una coppia di Uomini e Donne è finita al centro dei riflettori negli ultimi giorni. Dopo la scelta, infatti, è letteralmente scoppiato il caos. Cosa è successo davvero tra Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca?

Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca, è già finita? Le voci dopo Uomini e Donne

I fan della trasmissione Uomini e Donne sono rimasti senza parole per quanto accaduto alla coppia formata da Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca. Dopo la scelta nella trasmissione di Maria De Filippi, è scoppiato il caos. I due starebbero attraversando una crisi improvvisa e molto seria, ma sui social si sono lasciati andare a frecciatine e messaggi criptici che hanno scatenato la curiosità del pubblico. I fan sono convinti che dietro questa ipotetica rottura ci sia qualcosa di molto più serio di una semplice discussione.

Le voci si sono scatenate dopo che è comparso un post su Instagram contenente poche parole, ma sufficienti a scatenare il caos. Il web si è riempito di commenti e segnalazioni, mentre gli esperti di gossip hanno iniziato a parlare di una possibile rottura e di un presunto tradimento. “Il lupo perde il pelo, ma non il vizio…Stay tuned…” sono state le parole nel post condiviso da Sara Gaudenzi. Parole che hanno il sapore di una delusione, ma sembra ci sia anche voglia di togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

Uomini e Donne: cosa sta succedendo tra Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca?

Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca erano usciti insieme da Uomini e Donne, facendo sognare il pubblico che aveva seguito il loro percorso. Nelle ultime ore, però, hanno iniziato a circolare voci di una possibile rottura. Le parole condivise da Sara sul suo profilo Instagram hanno subito fatto pensare a una possibile rottura. Poco dopo la condivisione del messaggio, l’esperta di gossip Deianira Marzano ne ha parlato, sostenendo di aver ricevuto diverse informazioni sulla coppia uscita dal dating show, tutte molto pesanti. “Lui l’ha tradita” sarebbe l’indiscrezione che ha subito colpito tutti e che ha scatenato il caos. In seguito, Sara Gaudenzi ha rotto il silenzio parlando con Lorenzo Pugnaloni. Ha spiegato di non avere certezze su un eventuale tradimento, ma ha confermato che si è verificato un episodio che l’ha fatta stare male.

“Io non lo so cosa è successo, se mi ha tradita o no…lo so solo che abbiamo litigato e che è sparito per quattro giorni andando a ballare tutto il weekend…” sono state le sue parole. Molti utenti si sono schierati dalla sua parte, giudicando grave l’atteggiamento di Rubeca, altri invece hanno sottolineato di evitare di accusare senza prove. Sara ha poi raccontato di un tentativo di riavvicinamento da parte di Alessio, per chiarire quanto accaduto. “È venuto a parlarmi solo oggi, negando ogni tradimento e chiedendomi scusa…” ha spiegato l’ex tronista. La situazione sembra essere ancora molto delicata e non è chiaro se una vera riconciliazione tra i due sia possibile o meno.