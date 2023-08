Uomini e donne, una coppia del Trono Over è tornata insieme dopo la recente separazione

NEWS

Molte coppie uscite da Uomini e donne, ne abbiamo avuto dimostrazione anche di recente, si sono poi lasciate. Chi dopo pochissimo tempo, chi a distanza di mesi e anni, comunque l’amore non è andato avanti. E questo non riguarda solo il Trono Classico, ma anche quello Over. Non a caso ritroviamo nel parterre persone che avevano lasciato il programma in coppia.

Ma a volte gli amori “fanno giri immensi e poi ritornano” e così è stato il caso di Paola Ruocco e Daniele Lizzeri. Lei ve la ricorderete di certo, dato che è stata molto protagonista nella scorsa edizione del dating show. Noti sono stati i suoi scontri con Gianni Sperti, che la considerava “la strega cattiva”. Comunque ad un certo punto, poco prima che Uomini e donne si concludesse a metà maggio, il pubblico aveva notato l’assenza di Paola. Chiedendole cosa fosse successo, lei rivelò che aveva trovato l’amore, in Daniele appunto.

Purtroppo la loro relazione non è durata tantissimo, infatti alcuni mesi fa annunciò la rottura. Sembrava ci fossero problemi non risolvibili. E se lei sembrava convinta della scelta di chiudere per sempre, lui ha sempre detto di sperare di trovare un punto d’incontro e ricominciare. E a quanto pare questo punto d’incontro è stato trovato. Infatti oggi i due hanno partecipato a una diretta Instagram di Fralof e hanno annunciato a tutti di essere tornati insieme. A parlare è stato Daniele: “È successa una cosa bellissima… Non ho fatto nulla di che, ho solo seguito il mio cuore e poi l’amore ha fatto il suo corso sostanzialmente”.

Paola ha spiegato nel dettaglio cosa era successo. In pratica avevano molto affrettato i tempi, lei ad esempio si era subito trasferita da lui. La situazione quindi la preoccupava, con la paura di trovare la fregatura dietro l’angolo. Questo atteggiamento aveva portato a delle tensioni tra loro che avevano poi rovinato tutto. Chiusa la relazione lei si era chiusa in se stessa, mentre lui ha fatto di tutto per riconquistarla fino a scacciare dalla sua testa i pensieri negativi. “Forse questo è servito a rafforzare ancora di più”, ha affermato Paola.