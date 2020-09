1 Il nuovo corteggiatore di Uomini e donne Davide Lo Russo, dopo essere stato paragonato a Can Yaman e fortemente criticato, ha deciso di rispondere.

Appena arrivato a Uomini e donne Davide Lo Russo è stato subito notato nel parterre dei corteggiatori. Infatti Tina Cipollari lo ha fatto alzare e avvicinare dicendo che assomiglia all’attore turco, ormai amatissimo anche in Italia, Can Yaman. Il look del ragazzo ricorda il divo nelle vesti di Can Divit nella serie TV Daydreamer, attualmente in onda su Canale 5 il sabato e la domenica pomeriggio.

Somigliante o meno, il corteggiatore, 26 anni, originario di Como e di professione bartender, è stato notato da entrambe le troniste: Sophie Codegoni e Jessica Antonini. E proprio quest’ultima ha deciso di portarlo in esterna dimostrando già una certa sintonia.

La notizia che Davide Lo Russo fosse somigliante a Can Yaman, secondo Tina Cipollari, ha fatto subito il giro del web. Qualche fan dell’attore ha semplicemente detto che Davide è un bel ragazzo, ma non somiglia a Can Yaman. Altri hanno invece invitato, in modo simpatico, l’opinionista del programma di Maria de Filippi a fare una visita oculistica. Niente di strano, quindi, tutto molto divertente e ironico. Ma, come spesso accade sul web (e non solo), qualcuno non riesce a prendere tutto con leggerezza. Così, da una fetta del fandom di Can Yaman sono arrivati commenti pesanti. C’è chi ha trovato Davide brutto, chi si è indignato dicendo che il corteggiatore non lega neanche le scarpe a Can e chi ha chiesto di non pronunciare il nome di Can per questo cose.

In pieno stile “non prunciare il nome di Can invano” come se fosse un dio, certe frasi sono state abbastanza tristi, anche perché si sta un po’ troppo esagerando. E proprio per questo motivo è intervenuto un amico di Davide Lo Russo, cioè Carlo Siano, il quale ha scritto un messaggio sul suo profilo Facebook che poi è stata condiviso dallo stesso Davide attraverso una storia su Instagram.

Ecco cosa hanno detto…