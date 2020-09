1 Emanuele Corti, noto tiktoker e attuale corteggiatore della nuova edizione di Uomini e Donne, parla del dietro le quinte del dating show, svelando un retroscena

Solo da pochi giorni è ufficialmente partita la nuova edizione di Uomini e Donne, e tantissime sono le novità alle quali stiamo assistendo. Dopo aver scoperto il nuovo studio del dating show, stravolto per rispettare le regole attualmente in vigore per via della pandemia, abbiamo fatto la conoscenza dei nuovi tronisti del Trono Classico e ripreso le vicende dei protagonisti del Trono Over. A sedere sull’ambita poltrona rossa quest’anno ci sono Davide Donadei, Gianluca De Matteis, Jessica Antonini e Sophie Codegoni, che hanno già fatto la conoscenza dei corteggiatori e delle corteggiatrici. Tra essi c’è anche un noto e famoso tiktoker. Parliamo di Emanuele Corti, che è seduto nel parterre di pretendenti della Codegoni. Il blogger, come in molti sapranno, ha un ottimo seguito su TikTok, dove ha raggiunto più di 82.3k follower e 1.4 mln di likes.

Il neo corteggiatore di Uomini e Donne in queste ore è stato così raggiunto da portale Webboh, che lo ha intervistato. Emanuele ha raccontato come ha deciso di partecipare al dating show di Maria De Filippi. Ma non solo. Il tiktoker ha anche svelato perché ha scelto di corteggiare proprio Sophie, piuttosto che Jessica. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“È nato tutto da una videochiamata con un mio amico a casa durante la quarantena, non mi aspettavo assolutamente di essere richiamato in così poco tempo [..] Sono sceso per Sophie perché rispecchia i miei canoni estetici ed abbiamo molte cose in comune”.

Ma non è tutto. Proseguendo infatti il corteggiatore ha anche parlato di un momento avuto con Maria De Filippi, per poi svelare un curioso retroscena sul dietro le quinte di Uomini e Donne. Ecco cosa afferma Emanuele Corti:

“Abbiamo avuto uno scambio molto divertente. Comunque ovviamente ci sono cose che succedono dietro le telecamere che non posso raccontare“.

Cosa accadrà dunque dietro le quinte di Uomini e Donne? Ma soprattutto, Emanuele Corti avrà modo di proseguire la sua conoscenza con Sophie Codegoni? In attesa di news in merito, rivediamo uno scoop che riguarda niente che meno che il padre della giovanissima tronista.