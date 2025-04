Cosimo porta Tina in esterna in campagna e non mancano le risate: ecco cosa è accaduto oggi a Uomini e Donne

Si avvia verso la fine il trono di Tina Cipollari. Oggi, nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne, Cosimo ha così deciso di portare l’opinionista in esterna in campagna e non sono mancate le risate. Ecco cosa è accaduto.

Risate a Uomini e Donne durante l’esterna di Tina

In questi mesi per il pubblico di Uomini e Donne c’è stata un’inaspettata sorpresa: Tina Cipollari ha infatti dato il via al suo trono e naturalmente puntata dopo puntata non sono mancate le risate. La celebre e storica opinionista del dating show di Canale 5 ha così iniziato a conoscere una serie di uomini, avanzando però delle richieste fuori dal comune, naturalmente per gioco. A fare breccia nel cuore di Tina è stato Cosimo e nelle ultime settimane i due hanno avuto occasione di conoscersi più a fondo.

Ma non solo. Il Cavaliere ha ricoperto di regali importanti la Cipollari, portandola anche in viaggio a Parigi e in seguito a Madrid. Adesso però, a distanza di pochi giorni dalla fine del trono, è accaduto qualcosa di inaspettato. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Oggi, nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne, è stata mandata in onda l’esterna che Tina ha fatto con Cosimo e come al solito ne abbiamo viste di belle. Il Cavaliere ha infatti portato la Cipollari in campagna. A quel punto la celebre opinionista si è tirata su le maniche e ha svolto alcuni lavoretti, come zappare la terra o dar da mangiare agli animali.

Il momento ha fatto divertire tutto il pubblico e in studio Tina ha commentato con Cosimo l’esterna. Nel mentre Maria De Filippi ha fatto sapere che la prossima settimana il trono della Cipollari volgerà al termine. Ma come si concluderà l’esperienza dell’opinionista? Non resta che attendere per scoprirlo.