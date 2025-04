È giunto al termine il trono di Tina Cipollari a Uomini e Donne con il cavaliere Cosimo Dadorante. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio tra loro due nel corso della registrazione.

Uomini e Donne, termina il trono di Tina

Ieri si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne e pare sia successo davvero di tutto tra Trono Classico e Trono Over. Ad avere un momento dedicato a sé anche Tina Cipollari, dato che il suo trono pare essersi concluso. L’opinionista in questa edizione ha intrapreso questa nuova strada, che l’ha portata a conoscere il cavaliere Cosimo Dadorante.

Ma cosa è accaduto tra Tina e il suo spasimante durante la registrazione di Uomini e Donne? A fornirci i primi dettagli è stato LorenzoPugnaloni.it sul suo profilo con tutte le anticipazioni.

La loro conoscenza è stata un crescendo, tanto che i due sono persino andati in esterna anche oltre i confini nazionali. Abbiamo visto infatti le uscite a Parigi che a Madrid, dove i due sembrano essersi divertiti tanto. Ieri in puntata però pare che sia arrivato l’epilogo finale. Cosimo infatti è entrato in studio e ha portato dei regali non solo a Tina Cipollari, ma anche a Gianni Sperti, a Tinì Cansino e alla conduttrice di Uomini e Donne, Maria De Filippi, prima di congedarsi.

Non sono stati forniti ulteriori dettagli, quindi è probabile che direttamente in puntata scopriremo meglio cosa è successo da portare Cosimo a porre fine al trono di Tina Cipollari a Uomini e Donne.

Sotto a un post pubblicato sempre da LorenzoPugnaloni.it, un utente ha commentato: “I regali però se li è tenuti”. La Cipollari ha letto e non ha resistito, tanto da replicare subito: “Sì tutti e continua a farmeli ancora. Contenta”, ha scritto l’opinionista di Uomini e Donne. Ciò lascia quindi pensare che sono rimasti in buoni rapporti.