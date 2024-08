Stando alle ultime indiscrezioni sembra che una coppia del trono over potrebbe essere già in crisi. Cosa sappiamo

In queste ore è spuntata un’indiscrezione secondo la quale Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone, ex partecipanti del Trono Over a Uomini e Donne, sono in crisi. Ecco cosa sappiamo.

Crisi per Asmaa e Cristiano di Uomini e Donne?

Dopo diversi dubbi Asmaa e Cristiano hanno deciso di uscire dal dating show per provare a vivere la loro storia d’amore nella vita di tutti i giorni. Come sta andando la frequentazione? Stando alle segnalazioni non sarebbe tutto rosa e fiori e tra i due ci sarebbe un po’ di tensione.

A parlarne, dopo la sollecitazione di una follower, è stata Deianira Marzano sul proprio profilo Instagram. Ha rivelato che in vacanza ci sono stati giorni buoni e giorni brutti, dove arrivavano anche a non parlarsi. Le cause si ritroverebbe in delle differenze caratteriali, forse le stesse che li portavano a discutere all’interno del programma:

“Sì, ci sono stati anche in vacanza dei giorni in cui sono stati bene e altri che per del tempo non si parlavano molto. Ci sono stati degli screzi più che altro caratteriali. Sicuramente vedranno di chiarirsi ma per ora ognuno sta per conto suo. Sono una bella coppia”.

Come vediamo anche dalla foto qui sotto qualcuno ha messo in dubbio la veridicità dei fatti e c’è chi pensa faranno finta di lasciarsi per poter tornare in studio. Tuttavia Deianira assicura che non è così:

“Se proprio lo volete sapere l’ultimo giorno con noi in spiaggia non si parlavano proprio. Detto ciò spero si chiariscano. Non sono persone che lavorano sui social e non hanno necessità di inventare”.

L’indiscrezione su Asmaa e Cristiano di Uomini e Donne

Speriamo che tra loro la situazione migliori il più velocemente possibile, così da vivere una bella storia d’amore senza tornare a cercare un partner all’interno di Uomini e Donne.