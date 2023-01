Uomini e donne, la dama Cristina faceva parte del pubblico parlante 10 anni fa

NEWS

Debora Parigi | 12 Gennaio 2023

Uomini e donne

Cristina di Uomini e donne era nel pubblico parlante nel 2013

Negli ultimi tempi a Uomini e donne, nel parterre dell’Over abbiamo conosciuto la dama Cristina che per un periodo è uscita con Armando. E proprio con il cavaliere napoletano ha avuto tanti alti e bassi, infatti sono stati spesso protagonisti di accese discussioni.

Adesso Cristina, a sorpresa, ha iniziato ad uscire con Alessandro, cavaliere anche lui napoletano che da un paio di puntate è al centro della polemica. Sta infatti uscendo con varie donne molto diverse tra loro, tra cui anche Gemma Galgani. Inoltre ha avuto una discussione davvero forte con Paola dopo che è venuto fuori che i due avevano passato la notte insieme. Come detto, adesso anche Cristina è tra le donne con cui il cavaliere sta uscendo, quindi ha intrapreso una nuova conoscenza dopo Armando.

Ma sapevate che Cristina non è nuova a Uomini e donne? No, non è stata tronista o corteggiatrice in passato, ma ha comunque fatto parte del programma. Sono passati ben 10 anni e lei era seduta tra il pubblico. Tra l’altro faceva parte proprio di coloro che ogni tanto intervenivano per commentare le varie vicende che accadevano in studio: il pubblico parlante.

A tal proposito, la pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover ha pubblicato un video in cui Cristina interveniva in studio mentre era tra il pubblico. Era il 2013 e sul trono era seduto Eugenio Colombo. L’attuale dama a quel tempo fece un intervento contro una corteggiatrice in particolare: Francesca Del Taglia. Sì colei che fu scelta proprio da Eugenio (proprio lo scorso anno di sono lasciati non nel migliore dei modi).

Quello che gli utenti hanno notato da questo video è che Cristina sembra molto cambiata in questi 10 anni. Infatti in tanti stentavano a riconoscerla e a ricordarla wuando faceva parte del pubblico.