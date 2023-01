Il primo daytime di Amici dopo il Capodanno-gate, i fan notano: “Sono spariti tutti gli allievi coinvolti”

NEWS

Debora Parigi | 12 Gennaio 2023

Amici 22

Oggi è andato in onda il primo daytime dopo le anticipazioni di Amici 22 e non era presenti gli allievi coinvolti nel Capodanno-gate.

Le anticipazioni di Amici 22 uscite ieri, che riguardano la puntata che andrà in onda domenica 15 gennaio, hanno alzato un gran polverone. Ci sono stati tanti colpi di scena. E tutti legati ad un avvenimento accaduto in casetta durante il Capodanno. La redazione e Maria De Filippi hanno scelto di agire con un provvedimento disciplinare a seguito di avvenimenti gravi successi a Capodanno e che hanno coinvolto sei allievi.

In particolare, la conduttrice ha scelto di non mostrare i video di quanto accaduto e neanche di raccontarlo per rispetto dei ragazzi e del pubblico. Un video è stato mostrato ai professori che poi hanno agito di conseguenza. E visto che non hanno specificato nulla, da ieri sera fino ad oggi sono circolate tantissime teorie. Si è parlato di cose rotte, di cibi usati in maniera non idonea, sono arrivate dichiarazioni anonime da persone legate agli allievi. Probabilmente la verità, però, non la sapremo mai.

Oggi è andato in onda il primo daytime dopo la scoperta di quanto successo. Quindi il pubblico ha seguito molto incuriosito, per vedere se si potesse notare qualcosa o se venissime detto qualcosa in particolare. A primo impatto niente di strano. Federica ha avuto un confronto con Rudy Zerbi che l’ha messa in sifda, una parte è stata dedicata alla storia di Gianmarco e Megan, Isobel ha fatto la lezione Marlù e poi i due nuovi allievi, Jore ed Eleonora, sono entrati in casetta.

Ma guargando bene questo daytime di Amici 22, i fan si sono resi conto di una cosa importante: non sono mai presenti i sei allievi coinvolti nel Capodanno-gate. Si tratta di NDG, Tommy Dali, Wax, Samu, Maddalena e Valeria. All’inizio, quando Federica racconta ai compagni cosa le ha detto Rudy, i sei allievi non sono in sala relax con tutti gli altri. E non ci sono nemmeno quando prima Jore e poi Eleonora fanno il loro ingresso in casetta. Potete trovare conferma riguardando su Witty TV la puntata.

Considerando quanto riferito ieri, si capisce che quello che abbiamo visto nel daytime di oggi è accaduto tutto dopo il 6 gennaio. La redazione, infatti, ha detto di non essersi accorta subito del grave comportamento avuto a Capodanno, ma di esserne venuto a conoscenza il 6 gennaio. Tra l’altro i due nuovi allievi hanno dovuto fare 5 giorni di quarantena. E poiché la precedente registrazione è avvenuta il 4 gennaio, il loro ingresso è stato il 9 gennaio. In pratica la redazione aveva già saputo e probabilmente aveva allontanato i sei allievi dagli altri compagni. Non è dato sapere dove abbiano passato tutti questi giorni.