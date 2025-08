Le ultime indiscrezioni rivelano che Denise di Temptation Island potrebbe approdare come dama del trono Over a Uomini e Donne

Stando alle ultime indiscrezioni di queste ore, Denise di Temptation Island potrebbe approdare all’interno di Uomini e Donne come nuova dama del trono Over. Ecco tutto ciò che sappiamo.

Denise a Uomini e Donne?

Ieri sera è andato in onda l’appuntamento finale di Temptation Island su Canale 5. L’edizione che il pubblico ha potuto vedere comodamente sulla propria poltrona di casa ha scaturito un enorme successo in termini di ascolti, vincendo serata dopo serata.

Milioni di spettatori sono rimasti incollati davanti allo schermo per scoprire il destino delle varie coppie, infatti alcune sono rimaste insieme e altre si sono lasciate nello speciale “un mese dopo“. Di quest’ultimo gruppo fanno parte anche Denise e Marco, il cui percorso all’interno del reality è stato abbastanza travagliato.

LEGGI ANCHE: Dopo Temptation Island una delle fidanzate sarà tronista a Uomini e Donne? Un gesto di Raffaella Mennoia non sfugge

Sulla fidanzata si è diffuso, già ieri sera, un rumor riguardante il futuro in campo televisivo. Lorenzo Pugnaloni ha rivelato nelle Stories del suo profilo Instagram che, a differenza di quanto vociferato in precedenza, Sonia M non dovrebbe essere presente a Uomini e Donne ma ci sono alte possibilità di vedere proprio Denise:

“[…] quella che potrebbe approdare nel parterre potrebbe essere Denise“, scrive il giovane esperto di gossip in relazione al trono Over di Uomini e Donne. Se tutto ciò verrà confermato oppure no lo dirà solamente il tempo. Non sarebbe una novità se si pensa che in passato anche Martina De Ioannon e Francesca Sorrentino, entrambe ex volti di Temptation Island, sono state protagoniste del trono Classico del dating show.

Il rumor di Denise a Uomini e Donne dopo Temptation Island

Non ci resta che aspettare ancora qualche mese per saperne di più. La nuova edizione di Uomini e Donne avrà inizio a settembre 2025 anche se ancora non abbiamo una data ufficiale da riportarvi.