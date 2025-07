Stando a quanto si mormora nelle ultime ore, dopo la partecipazione a Temptation Island per Sonia M potrebbero aprirsi le porte del Trono Over di Uomini e Donne.

Sonia M verso Uomini e Donne

Tra esattamente un mese partirà ufficialmente la nuova edizione di Uomini e Donne, che andrà in onda su Canale 5 da metà settembre. Le prime registrazioni del dating show si svolgeranno proprio a fine agosto e in questa occasione scopriremo finalmente chi saranno i nuovi tronisti del Trono Classico e chi invece tornerà nel parterre dell’Over. Tante le indiscrezioni emerse negli ultimi giorni sul programma targato Maria De Filippi e solo nelle ultime ore si è fatta largo in rete una nuova voce di corridoio. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Stando a quanto si mormora, ad arrivare all’interno della trasmissione potrebbero essere diversi volti dell’attuale edizione di Temptation Island. I pettegolezzi parlano infatti della possibilità di vedere il tentatore Flavio Ubirti come nuovo tronista. Ma non solo. Anche Sarah, secondo quanto è stato spifferato, potrebbe avere una chance di sedersi sull’ambita poltrona rossa. L’ultima indiscrezione però coinvolge un’altra grande protagonista del reality show.

Stando a quanto fa sapere Deianira Marzano, per Sonia M dopo Temptation Island potrebbero spalancarsi le porte del Trono Over di Uomini e Donne. Al momento tuttavia bisognerà attendere per scoprire cosa accadrà. Dagospia ha infatti rivelato in anteprima che la concorrente del reality show sarebbe tornata insieme al compagno Alessio dopo la fine delle registrazioni e che i due avrebbero ripreso a convivere.

Stasera, nel corso dell’ultima puntata di Temptation Island, vedremo dunque cosa sarà accaduto e avremo una risposta definitiva. Di certo però in molti sognano già di vedere Sonia M tra le protagoniste del Trono Over e senza dubbio un suo potenziale arrivo all’interno del dating show farebbe felici i più.