Da giorni si vocifera che terminato il percorso a Temptation Island per Sarah Esposito potrebbero aprirsi le porte di Uomini e Donne. Un gesto social da parte dell’autrice di Raffaella Mennoia insospettisce i telespettatori. Ecco perché…

Sarah sarà tronista di Uomini e Donne?

Esattamente il 30 luglio Lorenzo Pugnaloni ha rivelato che la redazione di Uomini e Donne potrebbe pescare da Temptation Island anche per questa nuova stagione. Per il ruolo di tronista non solo ci sarebbe il tentatore Flavio Ubirti. A quanto pare anche Sarah Esposito, una delle fidanzate più chiacchierate di questa edizione, è una concreta possibilità.

Un gossip che ben presto ha fatto il giro del web e che potrebbe però trovare conferme da una mossa social di una delle autrici di Temptation Island e Uomini e Donne. Raffaella Mennoia, infatti, sul suo profilo Instagram ha condiviso per primo su tutti (anche se non l’unico), un video che ritrae proprio Sarah raccontare come sta vivendo questa sua nuova vita lontana dall’ex fidanzato Valerio.

Storia Instagram Raffaella Mennoia

Tra le lacrime l’ex protagonista di Temptation Island ha detto di sentire la mancata del ragazzo, ma comunque di essere felice per lui e per la sua conoscenza con la single Arianna. Ha spiegato anche che un affetto così forte non può di certo svanire. Ma quel che colpisce è che è stato il primo video inizialmente pubblicato da Raffaella Mennoia, che in tanti interpretato come un chiaro segnale per un posto sul trono a Uomini e Donne.

C’è da dire, per dovere di cronaca, che la Mennoia (erroneamente da quanto si dice altrove) ha condiviso anche i video di Alessio e Sonia M, così come le lacrime di Maria Concetta che raccontava dei tradimenti da parte del suo ex Angelo.

Quindi potrebbe significare tutto e nulla, anche se un profilo come quello di Sarah potrebbe essere quello ideale per il trono di Uomini e Donne. Il suo percorso a Temptation Island infatti non era partito nel migliore dei modi, ma ne è uscita sicuramente a testa alta.

Vedremo davvero Sarah a Uomini e Donne dopo Temptation Island? Alla fine del mese, con le nuove registrazioni del dating show, ne sapremo di più.