Ieri pomeriggio si è svolta la registrazione della prima puntata della prossima edizione di Uomini e Donne, durante la quale sono stati presentati i nuovi tronisti. Tuttavia una delle poltrone rosse è rimasta vacante e stando alle voci di corridoio sarebbe di un volto ben noto del dating show.

Di chi sarebbe l’ultimo trono di Uomini e Donne

Uomini e Donne sta tornando! Solo ieri pomeriggio si è svolta infatti la prima registrazione della nuova edizione, che debutterà su Canale 5 tra pochi giorni. In studio naturalmente non sono mancate le emozioni e i colpi di scena e in queste ore le anticipazioni stanno già facendo il giro del web. Come abbiamo appreso, sono stati tre i tronisti del Trono Classico che sono stati presentati. Parliamo di Michele Longobardi (ex corteggiatore di Manuela Carriero), di Francesca Sorrentino e di Alessio Pecorelli. I tre così nelle settimane a venire si metteranno alla ricerca della potenziale anima gemella e di certo ne vedremo di belle.

Tuttavia, come ha rivelato Lorenzo Pugnaloni, uno dei troni è rimasto vacante e solo nel corso della prossima registrazione scopriremo a chi apparterrà. Ciò nonostante l’esperto del dating show di Maria De Filippi ha le idee ben chiare su quello che potrebbe accadere e ha così rivelato ai follower la sua teoria.

Ma di chi è dunque il trono rimasto vacante a Uomini e Donne? Secondo Pugnaloni la quarta e ultima poltrona rossa sarebbe di un volto ben noto del dating show. Di chi parliamo? Nientemeno che di Ida Platano. Ebbene sì, l’ex Dama per la seconda volta di fila potrebbe tornare sul trono, dopo la deludente esperienza dello scorso anno. Tuttavia ieri la Platano, per via di un apparente malore, non era presente in studio e di conseguenza non ha potuto partecipare alla registrazione.

Attualmente però non è chiaro se sarà realmente Ida a occupare il trono vacante. Di certo i fan sarebbe più che entusiasti di rivedere l’ex Dama sulla poltrona rossa e non resta che attendere dunque per saperne di più in merito.