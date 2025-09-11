Nel corso di una nuova intervista, un ex protagonista di Uomini e Donne ha rivelato di essere stato contattato per il Grande Fratello. Ecco di chi si tratta e quale è stata la sua risposta.

Parla l’ex volto di Uomini e Donne

Col passare degli anni, spesso diversi protagonisti di Uomini e Donne sono entrati nei cast di altri celebri programmi. Solo nelle ultime ore a rompere il silenzio è stato a sorpresa un ex volto del dating show di Maria De Filippi, che nel corso di un’intervista ha fatto sapere di essere stato contattato per partecipare al Grande Fratello. Di chi stiamo parlando? Nientemeno che di Ernesto Russo.

L’ex Cavaliere di Ida Platano e Barbara De Santi, chiacchierando con il portale Più donna, ha fatto sapere di avere ricevuto una proposta per il reality show di Canale 5. Ernesto tuttavia, avendo scoperto di essere malato di diabete, è stato costretto a rifiutare. In merito l’ex volto di Uomini e Donne ha dichiarato:

“Inaspettatamente ho ricevuto una proposta per il Grande Fratello, erano interessati al mio personaggio però ho rinunciato. Gli ho detto che mi sto curando e non mi sembra il caso di farmi iniezioni di insulina in mondo visione. Ma ti dirò, mi dispiace aver rinunciato perché mi sarebbe piaciuto calpestare lo stesso suolo dove Pietro Taricone ha costruito la capanna, non me ne voglia Cristina Plevani, anzi la stimo e la saluto con affetto. La seconda cosa è che sicuramente sarei evaso dalla casa, questa è una delle cose che forse mi avrebbe eccitato di più”.

Le dichiarazioni dell’ex Cavaliere di Uomini e Donne non sono ovviamente passate inosservate e hanno attirato l’attenzione del web. Il pubblico intanto attende con ansia la partenza del Grande Fratello, che debutterà su Canale 5 lunedì 29 settembre con la conduzione di Simona Ventura.