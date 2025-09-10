Nonostante la nuova edizione del Grande Fratello non sia ancora iniziata, sembrerebbe che tra due concorrenti sia già nato un flirt. Ecco cosa è emerso nelle ultime ore.

Due concorrenti del Grande Fratello già al centro del gossip

La nuova edizione del Grande Fratello si sta avvicinando. Lunedì 29 settembre andrà infatti in onda la prima puntata del reality show, che quest’anno promette grosse emozioni. Alla conduzione del programma ci sarà Simona Ventura, che si sta già preparando ad affrontare al meglio questa nuova avventura. Come ha rivelato la presentatrice stessa, gran parte dei concorrenti sono già stati scelti e il cast sarà composto al 100% da personaggi Nip, totalmente estranei al mondo dello spettacolo e del web. Previsto inoltre un vero ritorno alle origini, con durata non superiore ai 100 giorni. In attesa di scoprire cosa accadrà, in queste ore due protagonisti del reality show sono già finiti al centro del gossip.

LEGGI ANCHE: Diletta Leotta dice no a Ballando con le stelle per Maria De Filippi

Nonostante il reality non sia ancora iniziato, sembrerebbe che tra due concorrenti sia nato un flirt. A rivelare questo inedito retroscena è stata Deianira Marzano, che ha svelato cosa starebbe accadendo. Secondo quanto fa sapere l’esperta di gossip, i due si sarebbero incontrati ai casting e tra loro sarebbe immediatamente scattata la scintilla. Per un caso del destino, entrambi sarebbero stati scelti come concorrenti ufficiali della nuova edizione e al momento si starebbero sentendo in gran segreto.

Naturalmente al momento si tratta solo di voci di corridoio e non è chiaro cosa accadrà una volta che il Grande Fratello partirà. Nel mentre in queste ore Simona Ventura ha fatto sapere di aver avuto modo di sentire Alfonso Signorini, che fino allo scorso anno conduceva il reality, e ha raccontato cosa si sono detti. In merito la presentatrice ha dichiarato:

“Mi sono sentita con Alfonso, che è un mio caro amico dal 1994 e quindi ci tenevo molto ai suoi consigli. Ci siamo parlati, ci siamo organizzati. Ma devo dire che mi sento supportata da tutta l’azienda: dall’intrattenimento, dalle news, non c’è distinzione, si lavora insieme”.