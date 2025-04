Nella nuova sfilata a Uomini e Donne, Gemma si è trasformata in Geri Halliwell

Gemma Galgani si è trasformata in Geri Halliwell durante la sfilata di oggi a Uomini e Donne, scatenandosi sulle note di It’s Raining Men.

Uomini e Donne, Gemma è Geri Halliwell nella sfilata

Oggi pomeriggio, a Uomini e Donne, il parterre ha assistito a una sfilata decisamente iconica e la protagonista ancora una volta è stata Gemma Galgani.

Il tema era “Ti do la scossa (sperando che serva a qualcosa)” e a dare il via allo spettacolo è stata proprio la storica dama, con un’esibizione che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Gemma ha fatto il suo ingresso in studio con un look solenne e imponente: vestita da Statua della Libertà, ha sfilato senza l’iconica pedana, una richiesta specifica fatta alla redazione per la sua performance.

Ma il vero colpo di scena è arrivato pochi istanti dopo. All’improvviso, Gemma si è tolta la toga, rivelando un outfit ispirato a Geri Halliwell, l’ex Spice Girl, e ha dato inizio a una scatenata coreografia sulle note di It’s Raining Men.

Se il pubblico era già sorpreso da questo cambio di registro, Gemma ha deciso di alzare ulteriormente l’asticella. Invece di attendere il tradizionale gavettone da parte di Tina Cipollari, stavolta ha anticipato tutti e se l’è fatto da sola.

Negli ultimi secondi della performance, si è posizionata sotto un getto d’acqua che ha reso la sua sfilata ancora più spettacolare. Il pubblico e il parterre maschile hanno reagito con entusiasmo, assegnandole numerosi voti altissimi, con un tripudio di 10.

Gianni Sperti ha espresso il suo apprezzamento per l’originalità della sfilata, mentre Tina, prevedibilmente, non ha perso occasione per lanciare qualche frecciatina, criticando sia la performance che i voti ricevuti.

Con la sua solita ironia, Gemma ha risposto prontamente: “Me lo sono fatta da sola il gavettone, ti ho risparmiata”, rivolgendosi alla rivale opinionista. Tra risate, stupore e voti generosi, l’esibizione di Gemma ha inaugurato la sfilata nel migliore dei modi.