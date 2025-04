Il Dottore di Affari Tuoi Pasquale Romano ha dichiarato a Tivù di essere al lavoro su un nuovo programma di prima serata che punta a coinvolgere il pubblico come riesce a fare il game show di Rai 1.

Il Dottore di Affari Tuoi al lavoro su un nuovo programma

Pasquale Romano, autore televisivo e tra i principali artefici del successo di Affari Tuoi, in cui veste i panni del famoso Dottore, è al lavoro su un nuovo progetto che promette di catturare l’attenzione del pubblico.

Durante una recente intervista con Tivù, come riportato anche da Cinguetterai, Romano ha rivelato qualche dettaglio sul suo prossimo programma, intitolato Tutta l’Italia, che avrà l’ambizioso obiettivo di coinvolgere gli spettatori in modo simile a quanto sta accadendo con lo show condotto da Stefano De Martino.

Questa nuova trasmissione è pensata per un collocamento in prima serata, a differenza del “gioco dei pacchi”, sovrano dell’access prime time. Per il momento, purtroppo, questo è tutto quello che sappiamo riguardo al progetto.

Affari Tuoi, il celebre game show in onda su Rai 1, ha registrato un incredibile successo sotto la guida di Amadeus grazie alla sua formula coinvolgente e alle dinamiche di gioco che tengono i telespettatori con il fiato sospeso.

LEGGI ANCHE: Giulia De Lellis in crisi con Tony Effe? Il retroscena sulla fuga alle Maldive

Inaspettatamente, con l’entrata in scena di Stefano De Martino, che ha raccolto l’eredità del collega lo scorso autunno, il programma è stato in grado addirittura di crescere esponenzialmente negli ascolti.

Romano, che come detto ricopre il ruolo del Dottore nel programma, insieme ai suoi colleghi e allo stesso De Martino, ha saputo innovare il format mantenendo un equilibrio perfetto tra intrattenimento e suspense.

Il nuovo programma Tutta l’Italia si preannuncia come una sfida entusiasmante per Pasquale Romano, che punta a raggiungere il difficilissimo obiettivo di replicare il successo di Affari Tuoi. Sebbene i dettagli sul format siano ancora decisamente parziali, con queste premesse, Tutta l’Italia ha già catturato l’attenzione.