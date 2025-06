Ricordate Nadia Di Diodato, ex corteggiatrice di Gianmarco di Uomini e Donne. Le voci sulla sua partecipazione come tronista alla prossima edizione si stanno facendo sempre più insistenti. Ecco cosa starebbe succedendo.

Il rumor su Nadia di Uomini e Donne

Uomini e Donne è appena terminato con la Scelta di Gianmarco andata in onda in prima serata su Canale 5. Il momento ha appassionato milioni di telespettatori che, pur essendo venerdì sera, si sono sintonizzati sulla rete per capire chi avrebbe scelto il tronista.

Nadia Di Diodato non è stata colei che è uscita dallo studio abbracciata a Gianmarco e ha dovuto abbandonare il programma con la tristezza nel cuore. Per lei, tuttavia, si starebbe aprendo una possibilità per il futuro o almeno così vorrebbero alcune indiscrezioni che si stanno diffondendo sul web.

Si vocifera che potrebbe diventare la tronista a partire da settembre e ad alimentare il rumor ci avrebbe pensato anche la foto che vedete qui sotto. Deianiara Marzano ha pubblicato lo screenshot di un video pubblicato da Nadia stessa sul suo profilo Instagram e un messaggio che recita: “Si prepara per il video presentazione da tronista?“

Nadia di Uomini e Donne sarà la prossima corteggiatrice?

Il dubbio è legittimo perché è già capitato che in passato i corteggiatori di Uomini e Donne diventassero tronisti e Gianmarco ne è un perfetto esempio. C’è chi però sostiene che si tratta di un vecchio video, risalente a quando la truccavano prima della registrazione delle puntate.

Voi sareste felici di vedere Nadia sul trono? Ogni dubbio verrà spazzato via tra qualche settimana, ovvero quando usciranno i filmati ufficiali dei nuovi partecipanti al dating show di Canale 5.