Domani in prima serata Canale 5 trasmetterà la scelta del tronista Gianmarco Steri che chiuderà il suo percorso a Uomini e Donne. Prima di entrare in studio il giovane ha condiviso con la redazione alcune riflessioni.

Cosa ha dichiarato Gianmarco Steri prima della scelta a Uomini e Donne

Il momento tanto atteso sta per arrivare: domani, venerdì 30 maggio, in prima serata su Canale 5 andrà in onda la scelta di Gianmarco Steri, il giovane tronista protagonista dell’ultima stagione di Uomini e Donne.

Nonostante la puntata sia stata registrata settimane fa e la scelta sia ormai nota ai più, cresce l’attesa tra i fan del dating show per vedere il momento clou del percorso del giovane.

In queste ore, tramite un video pubblicato su WittyTV e condiviso anche sul profilo Instagram ufficiale del programma, il tronista, oltre ad aver ricevuto un pensiero da parte di Gemma, ha raccontato le emozioni vissute poco prima della registrazione della sua scelta.

“Sto un po’ in ansia, ma bene. Mi è passato davanti tutto il percorso che ho fatto finora. Ne sono contento, perché avrò la possibilità di uscire fuori con la ragazza che scelgo, sempre se mi dirà di sì!”, ha dichiarato con il sorriso. Gianmarco ha riflettuto anche sul proprio cammino all’interno di Uomini e Donne.

Gianmarco ha aggiunto: “Rifarei tutto perché sono sempre stato molto spontaneo e vero. Non ho mai avuto l’idea di esagerare o fare qualcosa per piacere di più a qualcuno o per fare un po’ di show. Però ce l’ho un rimpianto, o forse un rimprovero: nel mio percorso da tronista sono uscite molte insicurezze mie. Questa continua ricerca di verità mi ha bloccato la conoscenza con le ragazze, in generale con tutte, dall’inizio fino ad oggi.”

A proposito delle sue due corteggiatrici, Cristina e Nadia, ha speso parole di stima: “Con loro ho percepito due donne. Nei comportamenti, in ciò che mi dicevano, nelle reazioni. In tutto quello che hanno fatto, le ho stimate come persone.”

Infine, ha aggiunto con maturità: “Se c’è una coerenza nel percorso che abbiamo fatto, non dovrebbe arrivare un ‘no’. Ma se dovesse arrivare, lo affronteremo. I problemi della vita sono altri.”

L’appuntamento con la scelta di Gianmarco è per domani sera: i fan di Uomini e Donne sono pronti a vivere insieme a lui le ultime emozioni del trono.