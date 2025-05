Chiara Pompei, ex tronista di Uomini e Donne ha mostrato le sue ferite

Dopo la rivelazione di ieri, l’ex tronista di Uomini e Donne Chiara Pompei ha mostrato nelle storie di Instagram le ferite procuratesi, video poi cancellato.

L’ex tronista di Uomini e Donne Chiara Pompei ha mostrato le ferite autoinferte

Chiara Pompei, ex protagonista di Uomini e Donne, continua a far parlare di sé per le sue delicate condizioni di salute mentale, che negli ultimi giorni hanno destato grande preoccupazione tra fan e follower.

Dopo aver recentemente rivelato attraverso alcune Instagram stories di essersi accoltellata, gesto che l’ha portata a un ricovero in una clinica psichiatrica, l’ex tronista è tornata a mostrarsi sui social con un nuovo video.

Distesa nel suo letto, visibilmente provata, la ragazza ha condiviso un’altra storia in cui ha mostrato le ferite autoinferte sull’addome. “Oggi non riesco ad alzarmi dal letto. Volevo studiare, approfittare del tempo, ma ho la ferita che mi fa troppo male, guarda che roba”, ha detto con voce stanca e sofferente.

Le immagini sono state condivise da Chiara Pompei con in aggiunta una didascalia che conferma un malessere profondo: “Vorrei soltanto che Riccardo mi venisse a dare una carezza. L’ho spaventato ed è sparito dalla mia vita.”

Il riferimento è al suo ex fidanzato, per il quale ha anche abbandona il suo percorso a Uomini e Donne. Le parole di Chiara mettono ulteriormente in luce un senso profondo di solitudine e rimorso.

Attualmente le storie in questione, sia quelle di ieri che quella delle ultime ore condivisa da IsaeChia, non sono più disponibili sul profilo della giovane. Chiara Pompei potrebbe aver deciso di eliminarle.

La situazione ha scosso i suoi follower, molti dei quali le stanno inviando messaggi di affetto e supporto. Non possiamo che unirci al coro di chi, con rispetto e sensibilità, augura a Chiara una pronta guarigione, ma soprattutto un percorso di cura e consapevolezza che le consenta di ritrovare serenità e fiducia nel futuro.