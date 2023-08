NEWS

Nicolò Figini | 24 Agosto 2023

Manuela Carriera a Uomini e Donne

Dopo Brando e Cristian si pensava che per oggi le sorprese fossero finite e invece il profilo Instagram di WittyTV ha caricato anche il video presentazione della terza tronista ufficiale. Stiamo parlando di Manuela Carriero, una ragazza che è già nota al grande pubblico che guarda da tempo i programmi di Maria De Filippi.

Manuela è stata una delle protagoniste di Temptation Island in passato e per qualche tempo ha anche avuto una relazione con l’ex tentatore Luciano Punzo. Adesso la loro storia è terminata e lei è pronta a ritrovare l’amore all’interno del dating show.

Qui sotto possiamo vedere il filmato che è un po’ diverso rispetto a quello degli altri due tronisti. Non parla direttamente alla telecamera, ma ha scritto una lettera che legge con voce fuori campo. Dopo la fine della sua relazione oggi vive a Roma. Di sé dice di essere molto introversa, timida, sensibile e romantica. Le piacciono i film d’amore, balla, cucina e canta per divertimento.

In seguito, la nuova tronista di Uomini e Donne, parla della sua infanzia e di tutti i problemi che ha avuto in famiglia. La madre e il padre scapparono per vivere il loro amore contrastato dalle rispettive famiglie. A 15 anni ha iniziato a lavorare e dopo qualche mese il padre si ammalò di cancro: “Ogni giorno tornavo e non sapevo se avrei trovato mio padre ancora vivo“.

Nonostante un’esistenza difficile, tuttavia, ringrazia i genitori di per averle dato la vita e per il futuro desidera un amore che duri per sempre. QUI il video completo. Seguiteci per altre news.