Durante la puntata di questo pomeriggio di Uomini e Donne sono tornati Martina De Ioannon e Ciro Solimeno. I due hanno ritrovato Gianmarco Steri, non scelta dell’ex tronista. Ecco la reazione di lui al loro arrivo in studio.

Il ritorno di Martina e Ciro a Uomini e Donne

C’era grande attesa per questa puntata di oggi di Uomini e Donne. Oltre al tenero momento tra Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone che ha commosso tutti, abbiamo assistito anche al ritorno di Martina De Ioannon e Ciro Solimeno. Anche loro si sono conosciuti nel programma nel corso di questa edizione e hanno raccontato la loro nuova vita dopo la scelta.

Da poco tempo i due vivono insieme, dopo un primo via vai tra Roma e Napoli. Con il trascorrere dei giorni l’ex tronista e il corteggiatore di Uomini e Donne hanno capito di non poter stare lontani.

Prima di farli entrare Maria De Filippi ha mandato in onda una clip con alcuni dei momenti di Martina nel programma. Gianmarco Steri è rimasto un po’ sorpreso. Con Martina c’è stato un saluto carino, mentre con Ciro si sono semplicemente stretti la mano.

In puntata la neo coppia ha espresso le proprie opinioni sul trono di Gianmarco e svelato chi tra le ragazze è la loro corteggiatrice preferita: “Stiamo seguendo il suo percorso. La nostra preferita è Cristina, ma tutte le ragazze sono simpatiche”. Anche Ciro ha detto di trovare divertente il programma visto da fuori.

Poi belle parole anche sulle famiglie: “Dai fratelli al papà, mi hanno fatto sentire subito a casa”, ha aggiunto Ciro. Martina, invece, sulla la famiglia di Ciro ha spiegato: “Pensavo ci fosse qualche pregiudizio, invece mi hanno accolta benissimo”.

In quanto alla loro relazione, Martina ha svelato: “Abbiamo litigato solo due volte da quando siamo usciti dal programma, mentre dentro abbiamo discusso molto di più! Io tendo a chiudermi, mentre lui preferisce chiarire ogni dettaglio”.

Martina e Ciro sono tornati a #UominieDonne per raccontarci come procede la loro relazione pic.twitter.com/KFuS5vGQkG — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 31, 2025

Invece in merito alla gelosia, su domanda di Gianni Sperti, l’ex tronista di Uomini e Donne ha detto, svelando che avrebbe fatto uno scherzo al suo fidanzato. Ovvero che era stata scelta per il remake italiano di 50 sfumature di grigio. Ciro ci ha ridacchiato su in puntata.

In ogni caso come detto, dopo Uomini e Donne Martina e Ciro stanno costruendo la loro storia d’amore nel modo più sincero e genuino possibile.