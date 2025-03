Da due puntate a Ne vedremo delle belle si parla di presunti follower fake acquistati dalle showgirl. Ora un esperto ha mostrato un’analisi dettagliata dei profili che avrebbero comprato dei seguaci farlocchi.

Ne vedremo delle belle, i follower delle showgirl: parla un esperto

A Ne vedremo delle belle si è parlato di follower in queste prime due settimane, quando Valeria Marini ha accusato Patrizia Pellegrino di averli acquistati su Instagram e di avere dunque un pubblico “fake” sui social. Anche Matilde Brandi ha lanciato una bordata a riguardo.

Adesso a entrare in merito alla situazione è stato Riccardo Pirrone, noto imprenditore digitale. Ispirato dal post della pagina Prossimi Congiunti, sul suo profilo ha realizzato un report social dettagliato quantitativo e qualitativo sulle showgirl di Ne vedremo delle belle.

Pirrone in cima alla classifica ha inserito Valeria Marini, con un numero di follower di 2 milioni. Per engagement però è in fondo alla classifica, perché ha ottenuto lo 0,15%: “I numeri fanno pensare a massicci acquisti di follower nel 2019, 2022 e soprattutto nel 2023, con crescite sospette che portato a ipotizzare più di 1 milione di follower fake”, ha scritto l’esperto.

Alle sue spalle invece c’è Patrizia Pellegrino che ha un engagement dello 0,72%. Riccardo Pirrone ha segnalato che la showgirl di Ne vedremo delle belle sia nel 2023 che nel 2024 avrebbe acquistato almeno 100k follower in un solo giorno, fornendo come data il 29 aprile di due anni fa. Sospetti per l’imprenditore ci sarebbero anche su like e commenti definiti “ridondanti e fuori contesto”.

Al terzo post delle showgirl di Ne vedremo delle belle troviamo Matilde Brandi che pare sia ferma a un engagement dello 0,28%. Si ipotizza che nel 2024 abbia acquistato 200k follower: “un altro caso di ‘quantità’ che non fa rima con ‘coinvolgimento'”, ha detto ancora Pirrone.

Coinvolgimento tiepido del pubblico per Adriana Volpe, che ha 526mila follower al suo seguito e un engagement dello 0,56%. Su di lei non ci sono sospetti di follower falsi. Brilla anche Carmen Russo, che vanta un engagement dell‘1,09% su 417 mila follower. L’esperto fa notare che ha una community più che reale. Qualche sospettuccio ci sarebbe invece su Pamela Prati. Pirrone ha spiegato che ci sarebbe un pacchetto sospetto di 150mila follower nel 2019. Oggi vanta 330mila follower e un engagement dello 0,51%.

La lista delle showgirl di Ne vedremo delle belle prosegue con Veronica Maya e Laura Freddi, che hanno precisamente 171mila e 150mila follower con un engagement sopra lo 0,6% senza la possibilità di follower fasulli. Anche Angela Melillo vanta un pubblico più che autentico con 119mila follower e uno 0,69% di engagement. Concludiamo infine con Lorenza Mario ha ha appena 15mila follower. L’engagement però è imponente, ben 6,31% (tanto che Pirrone l’ha definita regina). I suoi ultimi reel hanno totalizzato un numero importante di follower.