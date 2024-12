È stato un ex cavaliere ed ex fidanzato di Gemma Galgani a Uomini e Donne: purtroppo è arrivata la notizia della morte di Ennio Zingarelli. Aveva 86 anni.

Morto l’ex cavaliere di Uomini e Donne, Ennio Zingarelli

Se in queste ore vi abbiamo parlato dei gossip riguardanti Uomini e Donne e alcuni dei suoi protagonisti, adesso purtroppo è giunta una triste notizia che riguarda un ex amato volto del programma. La apprendiamo da Tristecafe.it e da Il Messaggero Veneto. Purtroppo è venuto a mancare Ennio Zingarelli, morto all’età di 86 anni.

È stato un volto molto apprezzato delle prime edizioni di Uomini e Donne e aveva preso parte al parterre in qualità di cavaliere. Ennio con il suo modo di fare era riuscito a fare simpatia al pubblico. Aveva un carattere vivace ed era rimasto nel cuore di tanti telespettatori.

In passato è stato anche compagno di Gemma Galgani e avevano deciso di lasciare insieme il dating show, anche se poi la loro storia non era andata a buon fine. La storica dama, presente ancora nel parterre di Uomini e Donne, ha voluto ricordarlo in queste ore. Su Instagram infatti Gemma ha pubblicato una storia con un cuore spezzato su sfondo nero. E ha aggiunto la canzone di Gianna Nannini, Sei nell’anima.

La storia Instagram della dama di Uomini e Donne, Gemma Galgani

Molti telespettatori si sono domandati a cosa fosse dovuto questo messaggio da parte della dama di Uomini e Donne e ora purtroppo abbiamo la risposta.

Ennio Zingarelli, morto all’età di 86 anni, era un medico plurilaureato ed è ricordato da tutti con tanto affetto. Voleva sempre imparare e continuare ad aggiornarsi, tanto che in età avanzata ha proseguito gli studi universitari portandosi a casa nuovi titoli accademici.

Ora però la triste notizia. Come si apprende dei necrologi del Messaggero veneto, i funerali di Ennio si terranno nella giornata di domani 17 dicembre alle 15:30 a Udine.

Novella2000.it e Novella 2000 si stringono intorno alla famiglia del medico ed ex cavaliere di Uomini e Donne per questa perdita.