Come procede la trama di Endless Love in attesa del gran finale? Siete nel posto giusto se intendete scoprirlo! Vi sveliamo tutte le anticipazioni del 17 dicembre.

Anticipazioni Endless Love 17 dicembre

Proseguono le avventure dei protagonisti di Endless Love, che sta per giungere alle battute finali. Vediamo insieme la trama e tutte le anticipazioni in vista della puntata di martedì 17 dicembre:

Asu finisce dal giudice. Ma c’è un ma, perché riesce a tirare fuori u cavillo che potrebbe permetterle di non farsi condannare. Intanto è in custodia cautelare in carcere.

Ayhan e Leyla, dopo lo spavento vissuto, si godono a pieno la loro storia d’amore e scelgono la casa in cui andare a convivere.

Hakan intanto si reca in commissariato con la speranza di ottenere il suo lavoro.

Mercan nel mentre si trova a vivere un conflitto interiore, a causa dei suoi sentimenti per Kemal.

CLICCA QUI per le prossime anticipazioni.

Quando va in onda Endless Love

Ecco gli appuntamenti della settimana se vi state domandando quando va in onda Endless Love? Per seguire la serie televisiva di Canale 5 dovrete collegarvi ai seguenti giorni e orari:

Iniziamo con l’appuntamento fisso dal lunedì al venerdì, con la messa in onda alle 14:10 ;

al con la messa in onda alle ; Poi il giovedì con la puntata della dizi turca, in programma alle 21:30 circa.

con la puntata della dizi turca, in programma alle circa. Concludiamo infine il sabato con la puntata in onda dalle 15:00, per poi dare spazio a Verissimo.

Fino al 23 dicembre resteranno questi orari, salvo poi le vacanze natalizie, che interromperanno dunque la trasmissione. Solo il sabato ci sarà uno spazio con una mini versione dalle 16:00 alle 16:30.

In questo momento ricordiamo che è in onda la seconda e ultima stagione che ci permetterà anche di sapere come finisce Endless Love.

Dove vederlo in TV e streaming

Endless Love dove vederlo in TV? E in streaming c’è un modo? La risposta alle due domande è sì! E vi diciamo anche come fare.

Nel dettaglio ribadiamo ovviamente che la serie turca va in onda su Canale 5, vi basterà semplicemente seguire i giorni e orari indicati.

Se siete invece amanti dello streaming o per varie ragioni dovete usufruirne, potete fare affidamento aMediaset Infinity, su sito, app o smart TV.

Dopo l’accesso o registrazione si può scegliere se seguire puntata in diretta, in contemporanea su Canale 5, ma anche vedere i vari contenuti con più calma quando si ha modo o tempo.