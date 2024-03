NEWS

Vincenzo Chianese | 15 Marzo 2024

Oggi ad arrivare a Uomini e Donne come nuovo tronista del dating show è stato Daniele Paudice, che sembrerebbe conoscere Stefano De Martino. Ecco tutto quello che sappiamo in merito.

Daniele di Uomini e Donne e quel legame con De Martino

Nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne è stato presentato il nuovo tronista del programma. Lui si chiama Daniele Paudice, ha 33 anni e viene da Napoli. Nel suo video di presentazione il neo arrivato ha parlato della sua storia, facendo luce anche su un periodo difficile della sua vita. Dopo aver vissuto per 6 anni a New York, di recente è tornato a Napoli e da ben 10 anni lavora nel mondo della moda. Daniele, dopo un lungo periodo da single, adesso è pronto a innamorarsi e in merito ha affermato:

“Se una ragazza non mi piacerà, sicuramente lo capirà, sbatto in faccia la verità. Adesso il mondo, purtroppo, è diventato troppo veloce coi social però voglio condividere cose importanti, non condividere le foto su Instagram”.

Nel mentre in queste ore un dettaglio sul nuovo tronista di Uomini e Donne ha già attirato l’attenzione del web. Pare infatti che Daniele Paudice conosca molto bene Stefano De Martino, al punto che il conduttore partenopeo lo segue anche su Instagram. Ma non solo. Scovando tra le foto taggate sul profilo del nuovo tronista, abbiamo beccato uno scatto in cui appare proprio De Martino. Nell’immagine in questione, pur non vedendosi chiaramente, c’è anche lo stesso Daniele, che si trova seduto affianco al presentatore.

Nei commenti della foto, Paudice (di cui si vede soltanto il braccio tatuato) ironicamente afferma: “Anch’io sto bene in questa foto, grazie ragazzi”.

Nel mentre il pubblico attende già con ansia di scoprire cosa accadrà durante il percorso di Daniele e di certo ne vedremo di belle.