Dopo il successo straordinario dell’ultima edizione, Temptation Island torna in onda con uno speciale, che promette grandi colpi di scena. Mediaset tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe deciso di raddoppiare e di trasmettere la puntata in due serate evento.

Raddoppio per Temptation Island

Questa estate su Canale 5 è andata in onda la nuova edizione di Temptation Island, che è stata un successo senza precedenti. Puntata dopo puntata infatti il reality show targato Maria De Filippi ha registrato ascolti da capogiro, confermandosi come uno dei prodotti più seguiti della stagione televisiva. Per questo motivo Mediaset ha deciso di allungare la trasmissione con due serate extra. Un regalo inaspettato per i fan della trasmissione, che nel mentre si sono appassionati al viaggio nei sentimenti delle sette coppie protagoniste.

Ma le sorprese non sono finite qui. Proprio grazie all’enorme successo che il programma ha ottenuto, i vertici dell’azienda hanno deciso di realizzare uno speciale che andrà in onda in prima serata e che ci mostrerà cosa è accaduto ai fidanzati e alle fidanzate diverse settimane dopo la fine del loro percorso. Questa serata evento verrà trasmessa lunedì 15 settembre e già in molti attendono con ansia di scoprire cosa accadrà. Mentre attendiamo il ritorno del reality show, in queste ore è arrivata una notizia che sta già facendo discutere.

Stando a quanto fa sapere Lorenzo Pugnaloni, sembrerebbe che Mediaset abbia deciso di raddoppiare l’appuntamento con Temptation Island. Lo speciale infatti, stando a quanto si legge, andrà in onda in due serate evento, previste per lunedì 15 e lunedì 22 settembre.

Cresce dunque l’attesa per il ritorno del reality show, che di certo anche stavolta non deluderà le altissime aspettative del pubblico. Ma quali emozioni attendono stavolta? Lo scopriremo tra pochissime ore. Appuntamento con la prima puntata a lunedì 15 settembre, naturalmente alle ore 21:30 su Canale 5.