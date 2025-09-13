Ieri sera durante i Tim Music Awards, Annalisa e Marco Mengoni hanno cantato live per la prima volta Piazza San Marco. Al termine della performance, Carlo Conti ha spiazzato i due artisti con una domanda che non è passata inosservata.

La domanda di Carlo Conti

Ieri sera su Rai 1 è andata in onda la prima delle due puntate dei Tim Music Awards, il tradizionale appuntamento musicale di fine estate condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. A salire sul palco sono stati alcuni degli artisti più amati del panorama italiano, da Laura Pausini, a Giorgia, passando per Eros Ramazzotti, Annalisa e Marco Mengoni. Proprio questi ultimi due hanno duettato insieme e hanno cantato live per la prima volta il singolo Piazza San Marco, rilasciato la scorsa settimana. La performance naturalmente ha conquistato tutto il pubblico e ben presto è diventata virale sui social.

Al termine dell’esibizione tuttavia è accaduto qualcosa di inaspettato. Proprio Conti ha spiazzato Annalisa e Mengoni e, rivolgendosi ai due cantanti, ha affermato: “Non per sapere i fatti vostri eh, ma non potevate presentarlo a Sanremo sto pezzo insieme? Così, disinteressata la cosa”. Non è sfuggita naturalmente la reazione dei cantanti e a quel punto la Scarrone ha aggiunto: “Era questo il momento giusto, perché c’è l’autunno che comincia, quell’atmosfera lì”. Pronta anche la replica di Marco, che ha concluso affermando: “Magari ce ne saranno altre, chi lo sa. Mai dire mai nella vita”.

per me è annalisa che non risponde perché di pezzi per sanremo gliene ne ha già mandati 13 pic.twitter.com/EsVhfWVmHR — christian (@christiiaan____) September 12, 2025

Come noto, sarà proprio Carlo Conti il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2026 e solo di recente il presentatore ha dato un primo spoiler sui brani che sta ricevendo dai Big. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Diciamo che iniziano ad arrivarmi delle belle canzoni. Inizio ad ascoltare tante belle proposte, sarà ancora una volta difficilissimo selezionarle. Come da abitudine lo dirò al Tg1 della domenica”.