Cosa è accaduto a Uomini e Donne

Giovedì 11 settembre 2025 si è svolta una nuova registrazione di Uomini e Donne. Andiamo a leggere tutte le anticipazioni e gli spoiler e vediamo cosa è accaduto stavolta in studio.

Uomini e Donne anticipazioni 11 settembre 2025

Uomini e Donne sta per tornare! Lunedì 22 settembre su Canale 5 parte ufficialmente la nuova edizione del celebre dating show, attesissima già da tutto il pubblico. In attesa di scoprire cosa succederà, nella giornata di giovedì 11 settembre 2025 si è svolta una nuova registrazione del programma, durante la quale è accaduto di tutto. Ma andiamo dunque a leggere le anticipazioni, riportate come sempre da Lorenzo Pugnaloni.

Si parte come da tradizione da Gemma Galgani, che sta continuando a conoscere Mario. La Dama sembrerebbe aver perso la testa per il Cavaliere, che nel mentre però sta conoscendo anche Madga ed è dunque uscito con entrambe. Ma non solo. Mario è infatti uscito anche con una terza donna, Miriana, con la quale però ha deciso di chiudere.

Si passa poi a Federico Mastrostefano, che sta conoscendo contemporaneamente tre donne: Rosanna Siino, una nuova dama che si chiama Veronica e Agnese De Pasquale.

Gloria Nicoletti in studio è scoppiata a piangere dopo aver ballato con Francesco. Alla Dama sono sono piaciuti alcuni atteggiamenti del Cavaliere.

Anticipazioni registrazione U&D: Trono Classico

Ma cosa è accaduto nel Trono Classico durante la registrazione di Uomini e Donne? Le anticipazioni ci dicono che Flavio Ubirti ha portato in esterna due corteggiatrici: Sara e Michela.

La prima tuttavia ha ribadito, durante l’uscita, che non vede carattere nel tronista e in studio ha discusso con altre corteggiatrici. Anche Michela ribadisce nuovamente di trovare Flavio “moscio”.

Cristiana Anania ha invece portato in esterna Jakub. In studio tra i due parte una discussione, dopo che lei ha notato delle storie Instagram di lui che la tronista ritiene siano state pubblicate per ottenere attenzione.

Parte il dibattito tra Cristiana e Jakub tuttavia poco dopo è arrivato il chiarimento.