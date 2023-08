NEWS

Vincenzo Chianese | 2 Agosto 2023

Uomini e donne

L’ex Dama di Uomini e Donne al veleno contro Tina

Sono trascorsi alcuni mesi da quando Pinuccia ha lasciato Uomini e Donne. Senza dubbio l’ex Dama è stata una delle protagoniste più amate del Trono Over, e spesso si a parlato di lei. Come è noto infatti Pinuccia è diventata celebre per i suoi ripetuti scontri con Tina Cipollari, che hanno animato il dating show di Maria De Filippi. In questi giorni nel mentre la Della Giovanna ha pubblicato il suo primo singolo musicale, che ha già attirato l’attenzione del web. Come se non bastasse nelle ultime ore Pinuccia ha rilasciato una lunga intervista a Tag24, durante la quale ha parlato del suo addio al programma, rivelando quello che sarebbe accaduto. Queste le sue dichiarazioni:

“Io non sono stata cacciata da nessuno! La verità è che mi sono sentita male perché la cara Tina Cipollari minacciava di picchiarmi con tanto di parolacce. È intervenuta Maria e allora i miei figli mi hanno detto: ‘Mamma, tu ti fermi perché qui ti fanno morire'”.

Ma non è tutto. Pinuccia infatti è anche tornata ad attaccare Tina Cipollari, affermando che sarebbe felice di un suo eventuale allontanamento da Uomini e Donne. Queste le parole dell’ex Dama, che stanno facendo il giro del web:

“Sarei contenta se Pier Silvio mandasse via Tina, è una donna cattiva e invidiosa con persone che non conosce e che tratta male come ha fatto con me, alla mia età”.

Infine Pinuccia rivela in che rapporti è oggi con Alessandro Rausa, conosciuto proprio a Uomini e Donne:

“Con Alessandro ci sentiamo tutte le settimane. È lui che mi chiama sempre per chiedermi come sto. Ci siamo sempre voluti bene e siamo molto affezionati l’uno all’altra. A Roma abbiamo fatto molte cose belle, ci vogliamo bene anche se lui ha 92 anni e io 81: l’amore non ha età”.