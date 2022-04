Polemica a Uomini e Donne

Puntata scoppiettante quella di oggi a Uomini e Donne. In studio infatti c’è stato un forte scontro tra Pinuccia e Bruno, che ormai hanno messo fine alla loro conoscenza. Ma facciamo un passo indietro e rivediamo cosa è accaduto. Tutto è iniziato quando la Dama ha affermato di essere delusa dal comportamento degli uomini e ha affermato che secondo lei i Cavalieri dovrebbero avere più rispetto per le donne del parterre. A quel punto a prendere parola è stato proprio Bruno, che su tutte le furie ha svelato che durante un appuntamento Pinuccia si sarebbe tolta la dentiera a tavola mentre stavano mangiando. Queste le parole del Cavaliere:

“Abbiamo iniziato a mangiare e si è tolta la dentiera davanti a me. Ma stiamo scherzando? È una cosa vergognosa. L’ha fatto per tre volte. Mi dovevo alzare e andarmene”.

A quel punto nello studio di Uomini e Donne è scoppiato letteralmente il caos. Immediatamente infatti sia Maria De Filippi che gli opinionisti hanno preso le parti di Pinuccia, facendo notare a Bruno come il suo gesto sia stato poco carino. Ma non solo. A prendere le parti della Dama è stato anche Alessandro, che come sappiamo solo qualche settimana fa ha avuto modo di frequentare la Dama. Ecco cosa ha affermato il Cavaliere (QUI per il video):

“Sono cose da dire pubblicamente? Anche se fosse vero, hai sbagliato. Non si devono dire certe cose”.

Anche sul web gli utenti hanno preso in massa le difese di Pinuccia, che nel mentre è apparsa delusa e mortificata per quanto accaduto. Maria De Filippi ha così invitato la Dama di Uomini e Donne a sorvolare sulla questione, che poco dopo ha così ballato con Alessandro.

