In queste ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stato uno storico ex tronista di Uomini e Donne, che in un’intervista ha rivelato come funzionano i casting per partecipare al dating show.

Cosa ha rivelato l’ex tronista di Uomini e Donne

Nel corso degli anni sul trono di Uomini e Donne sono arrivati centinaia di volti diversi. Ancora oggi in molti sognano di potersi sedere sull’ambita poltrona rossa del dating show di Maria De Filippi e sperano di poter avere una chance di mettersi alla ricerca della potenziale anima gemella. Proprio di recente a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stato uno storico ex tronista, che nel corso di un’intervista ha parlato della sua esperienza all’interno del programma, rivelando anche come si svolgono i casting. Di chi stiamo parlando? Nientemeno che di Amedeo Andreozzi.

Come in molti ricorderanno, l’ex volto di Uomini e Donne ha preso parte alla trasmissione di Canale 5 diversi anni fa, ma ancora oggi i fan storici ricordano il suo nome. Amedeo, proprio in questi giorni, ha rilasciato un’intervista ad Espresso Podcast e nel corso della chiacchierata ha rivelato retroscena inediti. Queste le sue dichiarazioni, che naturalmente in breve hanno fatto il giro del web:

“Mi arriva questa telefonata dalla redazione di Uomini e Donne, era Vanessa. Questa storia va avanti per una settimana, lei mi chiama per una settimana e io per una settimana dico di no. Poi ci ho riflettuto, mi sono chiesto il perché di questa insistenza. L’obiettivo è quello di intercettare quelle persone a cui non interessa lo spettacolo. Ho capito che quel programma ti intrattiene e non ti fa pensare a niente”.

In queste settimane nel mentre su Canale 5 sta andando in onda la nuova edizione di Uomini e Donne, che come ogni anno sta appassionando tutto il pubblico e sta registrando ascolti da capogiro. Ma come si concluderà il percorso degli attuali tronisti? Non resta che attendere per scoprirlo.

