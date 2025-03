Uomini e Donne ha nuovamente attinto da Amici: il professionista Umberto è stato ingaggiato per una lezione di flamenco a Tina e Cosimo.

Uomini e Donne, Tina e Cosimo a lezione di flamenco con Umberto di Amici

Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi pomeriggio, il pubblico ha assistito a un nuovo e divertente segmento del Trono di Tina, recente innesto del dating show dedicato alle avventure dell’opinionista e del suo cavaliere Cosimo.

Dopo aver intrapreso diversi viaggi insieme nel corso delle settimane, tra Parigi e la Puglia, i due si sono cimentati in un’esperienza del tutto inedita. La coppia ha preso parte ad una lezione di flamenco.

Maria De Filippi ha mostrato una loro recente esterna che ha visto Tina e Cosimo alle prese con questa nuova sfida. Per l’occasione, la redazione ha ingaggiato Umberto Gaudino, ballerino professionista di Amici, specializzato in danze latinoamericane.

È stato proprio lui a guidare la coppia durante una lezione privata, insegnando loro i passi e i movimenti tipici del flamenco in vista della loro prossima avventura: un viaggio in Spagna, più precisamente a Madrid.

Umberto chiamato a insegnare il flamenco a Tina e Cosimo prima di andare a Madrid 😭

#uominiedonne pic.twitter.com/hrxWs7Tj33 — Francesca💡 (@_cielodiperle) March 26, 2025

Dopo aver mostrato il filmato dell’esterna, la conduttrice ha invitato Tina e Cosimo a eseguire in studio una coreografia sulle note della colonna sonora del film di Leonardo Pieraccioni, Il Ciclone.

La performance, come prevedibile, ha suscitato grande entusiasmo tra il pubblico. In queste occasioni, infatti, Tina è solita dare il meglio di sé, creando il suo momento di show.

Con il suo solito spirito ironico, l’opinionista ha cercato di destreggiarsi tra i movimenti sensuali e decisi del flamenco. Cosimo, nel mentre, ha tentato di tenere il passo con grande impegno.

Il momento ha strappato risate e applausi, confermando ancora una volta quanto il Trono di Tina sia un appuntamento imperdibile per il pubblico di Uomini e Donne. Non ci resta che seguire le loro prossime avventure per le strade di Madrid.