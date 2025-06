Due ex di Uomini e Donne, identificati con le iniziali “C” e “F”, starebbero vivendo un flirt segreto ma lei sarebbe fidanzata

Due ex protagonisti di Uomini e Donne sarebbero al centro di un flirt segreto, secondo quanto rivelato da Deianira Marzano. Lui è appena uscito da una relazione, mentre lei sarebbe ancora fidanzata, ma pare abbia fatto il primo passo. Amedeo Venza ha svelato le iniziali dei due: “C” e “F”.

Flirt segreto tra due ex di Uomini e Donne

Nuovo gossip esplosivo in arrivo dal mondo di Uomini e Donne. A lanciare la bomba è stata Deianira Marzano, che nelle sue Instagram stories ha fatto intendere che due ex volti molto conosciuti del programma starebbero vivendo una frequentazione segreta.

Una notizia che ha subito scatenato la curiosità del web e fan di Uomini e Donne. Soprattutto per un dettaglio non da poco: lei sarebbe ancora ufficialmente fidanzata, mentre lui è da poco tornato single.

“GOSSIP FRESCHISSIMO – Due ex volti noti di Uomini e Donne stanno facendo parlare. Lui è appena uscito da una relazione, mentre lei risulta ancora fidanzata… ma qualcosa bolle in pentola! Pare che i due abbiano iniziato a messaggiarsi in privato…… e a quanto ci risulta, sarebbe stata LEI a fare il primo passo. Presto vi sveleremo le iniziali”, si legge.

A confermare e alimentare l’indiscrezione è arrivato anche Amedeo Venza. Sempre su Instagram ha svelato un ulteriore dettaglio: le iniziali dei due protagonisti di Uomini e Donne di questa presunta liaison sarebbero “C” e “F”. Nessun altro nome è stato rivelato, ma i fan più attenti hanno già cominciato a ipotizzare chi potrebbero essere i diretti interessati.

Segnalazione su Uomini e Donne – Instagram Stories Deianira Marzano e Amedeo Venza

Il fatto che sia stata lei a cercare lui, e che la sua relazione ufficiale risulti ancora in corso, ha reso la storia ancora più chiacchierata. C’è chi parla di crisi non dichiarata e chi sospetta una vera e propria “fuga romantica” tra due protagonisti molto noti del dating show Uomini e Donne.

Per ora non ci sono conferme, ma Deianira ha promesso che presto rivelerà ulteriori dettagli. E sui social l’attesa cresce: chi si nasconde dietro le iniziali “C” e “F” tra gli ex protagonisti di Uomini e Donne?