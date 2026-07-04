Chiara Ferragni si sta godendo le sue vacanze in Grecia, mostrando numerosi scatti ai follower. Scopriamo insieme quanto costa dormire nelle vecchie case dei pescatori.

Vacanze in Grecia per Chiara Ferragni: quanto costa dormire nelle vecchie case dei pescatori?

Le vacanze estive di Chiara Ferragni proseguono all’insegna del relax e dei panorami mozzafiato. Dopo aver condiviso sui social alcuni momenti del suo viaggio in Grecia, l’influencer ha mostrato ai follower scorci di Milos e Kimolos, due tra le isole più affascinanti delle Cicladi, celebri per il mare cristallino, i villaggi di pescatori e un turismo ancora lontano dalla frenesia delle destinazioni più popolari. Durante il soggiorno, Ferragni ha scelto di alloggiare in una delle caratteristiche abitazioni affacciate direttamente sul mare, oggi trasformate in eleganti suite di lusso. Si tratta del Thavma Cyclades, una struttura ricavata dalle antiche case dei pescatori, dove una notte può costare a partire da circa 760 euro e che risulta quasi completamente prenotata fino alla fine dell’estate.

Uno dei simboli di Milos sono le syrmata, le tradizionali abitazioni che caratterizzano i villaggi di Klima e Mandrakia. Queste costruzioni nacquero secoli fa per soddisfare le esigenze dei pescatori dell’isola. Il piano terra veniva utilizzato come rimessa per custodire le imbarcazioni durante la notte o nei periodi di maltempo, mentre il piano superiore era destinato all’abitazione della famiglia. Le grandi porte colorate, dipinte con tonalità vivaci, servivano a distinguere facilmente ogni proprietà e ancora oggi rappresentano uno degli elementi più fotografati dell’isola.

Con il passare degli anni, molte di queste abitazioni sono state restaurate e trasformate in appartamenti esclusivi, mantenendo però intatto il fascino dell’architettura originaria. È proprio in una di queste strutture che ha soggiornato Chiara Ferragni, scegliendo un’esperienza immersa nella tradizione locale ma con tutti i comfort di una struttura di alto livello. Per chi desidera un soggiorno ancora più esclusivo, sull’isola sono presenti anche ville private con piscina e accesso diretto al mare, i cui prezzi possono superare i 1.600 euro a notte.

Grecia: meta molto amata per le vacanze

Negli ultimi anni Milos è diventata una delle mete più richieste della Grecia grazie al perfetto equilibrio tra natura incontaminata e autenticità.

Tra i luoghi più celebri c’è la spiaggia di Sarakiniko, famosa per le sue rocce bianche modellate dal vento che ricordano un paesaggio lunare.

Molto visitata è anche Plaka, il capoluogo dell’isola, con i suoi vicoli bianchi e i tramonti spettacolari, oltre alla suggestiva baia di Kleftiko, raggiungibile prevalentemente via mare. I veri gioielli di Milos, però, restano i piccoli villaggi di Klima e Mandrakia, dove il tempo sembra essersi fermato e dove le antiche case dei pescatori continuano a raccontare la lunga storia dell’isola.

Il viaggio di Chiara Ferragni è proseguito anche a Kimolos, una piccola isola situata a meno di un chilometro da Milos ma ancora lontana dai grandi flussi turistici. Qui il ritmo è decisamente più tranquillo e il paesaggio conserva un’atmosfera autentica. Tra le attrazioni più apprezzate ci sono le spiagge di Prassa e Bonatsa, caratterizzate da acque trasparenti e sabbia chiarissima, oltre al suggestivo borgo di Chorio con il suo antico kastro, uno dei meglio conservati della Grecia.

Uno dei simboli naturali dell’isola è invece Skiadi, una curiosa formazione rocciosa alta circa quattro metri che, modellata dall’erosione, ricorda la forma di un enorme fungo. Anche a Kimolos sopravvivono le tradizionali syrmata, in particolare nel piccolo villaggio di Goupa Kara, dove le storiche rimesse per le barche sono oggi diventate alloggi ricercati dai viaggiatori che desiderano vivere un’esperienza autentica. Un itinerario che conferma ancora una volta come Milos e Kimolos siano tra le destinazioni più affascinanti delle Cicladi, capaci di coniugare storia, mare cristallino e ospitalità di alto livello.