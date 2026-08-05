Francesca Fiore e Sarah Malnerich, le menti dietro il progetto satirico ma non troppo “mammadimerda”, sostengono che 91 giorni di pausa sono più dannosi che utili per ragazzi e famiglie

Le vacanze scolastiche estive troppo lunghe possono nuocere in qualche modo ai nostri ragazzi? Francesca Fiore e Sarah Malnerich, le menti che hanno creato il progetto satirico ma non troppo “Mammadimerda”, sostengono che 91 giorni di pausa sono più dannosi che utili per studenti e famiglie. Sono tante le ragioni che possono per davvero costringere a rivedere la scelta ministeriale di riorganizzare il periodo di giugno, luglio e agosto e addirittura recuperare parte di quelle settimane durante l’anno scolastico. I modelli da seguire, in giro per l’Europa, sono tanti. E molto vicini a noi…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Novella 2000 (@novella2000_official)

Vacanze scolastiche estive troppo lunghe? A pagare sono soprattutto le donne

13 settimane di vuoto educativo in vigore (uno degli stop più lunghi del Vecchio Continente) che grava più sulle ambizioni lavorative delle donne che su quelle dei partner: il lavoro fanno fatica a trovarlo, o addirittura finiscono per perderlo. Un periodo troppo lungo incide negativamente anche sull’apprendimento e sulle relazioni sociali dei ragazzi.

La proposta di Francesca e Sarah di “Mammadimerda”

L’idea di Francesca e Sarah è molto semplice: spezzare l’anno scolastico in più parti, con alcune pause nel mezzo. E anticipare la fine della scuola a fine giugno già dalla primaria, come avviene nella scuola dell’infanzia per i bambini dai 3 ai 5 anni. Così le vacanze scolastiche estive non saranno così lunghe.

«Non vogliamo assolutamente aumentare i giorni di scuola, ma che quelli attuali siano distribuiti meglio nell’arco dei 12 mesi», hanno spiegato Fiore e Malnerich sulla possibilità di diminuire i giorni di vacanza in estate per ridistribuirli correttamente durante l’anno.

Il servizio completo sulle vacanze scolastiche estive, di Alessia Ferri, con le interviste a Fiore e Malnerich sul numero di Novella 2000 in edicola.

Per avere la vostra copia digitale in promo cliccate QUI.

Per la app di Novella 2000 QUI per Apple Store e QUI per Google Play

LEGGI ANCHE:Ostia dà il benvenuto a Dragonfly, quanto costa il super yacht del co-fondatore di Google?