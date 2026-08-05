Negli Usa Perez Hilton è famosissimo, è lui in pratica ad aggiornare tutti sul mondo del gossip. Il noto blogger però, durante una diretta su TikTok, ha letteralmente sconvolto tutti gli utenti collegati, in quanto, durante la diretta, ha cominciato a ferirsi ripetutamente, tanto da portare gli spettatori a chiamare la polizia. Hilton è stato ricoverato in ospedale. Ma vediamo esattamente che cosa è successo.

Perez Hilton, atti di autolesionismo in diretta su TikTok

Negli Stati Uniti chi vuole essere sempre aggiornato sul mondo del gossip segue Perez Hilton. Il noto blogger, però, è stato protagonista di un fatto sconvolgente durante una diretta su TikTok. E’ successo ieri sera, martedì 4 agosto 2026 quando, nel bel mezzo della diretta, il noto blogger ha prima cominciato a fare discorsi allarmanti, per poi iniziare a ferirsi ripetutamente, fino a manifestare chiaramente l’intenzione di voler compiere un gesto estremo. Secondo quanto riportato Hilton si sarebbe inflitto dei tagli, mostrando evidenti segni di sofferenza psicologica. Tutto ciò ha spaventato gli utenti che stavano assistendo alla diretta, spingendo molti di essi a chiamare la polizia.

Perez Hilton ricoverato in ospedale dopo essersi ferito in diretta su TikTok

Molti utenti che hanno assistito ai gesti di autolesionismo di Perez Hilton in diretta su TikTok hanno subito chiamato la polizia, preoccupati per l’evidente sofferenza psicologica del noto blogger. In attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine e dei soccorsi, Hilton ha continuato a ferirsi, senza ascoltare i vari utenti che gli chiedevano di smettere. Secondo quanto riportato il blogger era solo in casa, i tre figli minorenni quindi non erano con lui. I vigili del fuoco, un’ambulanza e gli agenti dello sceriffo della contea di Miami-Dade, dopo le numerose chiamate ricevute sono intervenuti in pochi minuti e si sono appostati fuori dall’abitazione nel quartiere di Westchester. Più tardi, l’ufficio dello sceriffo ha dichiarato che Perez Hilton era stato “tratto in salvo e trasportato dai vigili del fuoco di Miami-Dade in un ospedale locale, dove sta ricevendo assistenza medica.” L’account del blogger è stato nel frattempo sospeso.

Perez Hilton in ospedale: parla lo sceriffo

Perez Hilton è stato dunque ricoverato in ospedale. Fondamentale la chiamata da parte degli utenti alle forze dell’ordine, in quanto la vicenda avrebbe potuto concludersi tragicamente. In una nota lo sceriffo ha voluto spiegate come è stata gestita la situazione: “In molti dei casi che coinvolgono una persona in crisi per problemi di salute mentale o che sta mettendo attivamente in pericolo la propria incolumità, gli agenti danno priorità alla de-escalation, creando tempo e distanza e favorendo le opportunità di comunicazione. A meno che non ci sia una minaccia immediata per altre persone, rallentare la situazione e utilizzare tecniche specifiche di intervento nelle crisi può ridurre la probabilità di arrivare a una tragedia e minimizzare il rischio di lesioni per la persona coinvolta, gli agenti e il pubblico.”