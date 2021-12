Valentina Ferragni in lacrime a Verissimo: il rapporto con Chiara e la sorpresa del fidanzato

1 Valentina Ferragni parla della sorella Chiara

Oggi pomeriggio, sabato 18 dicembre, Valentina Ferragni è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Per la sorella di Chiara Ferragni è stata la prima intervista in TV in assoluto e infatti si è presentata molto emozionata. Tra i vari argomenti affrontati non poteva mancare il rapporto con l’influncer tra le più famose al mondo. La conduttrice le ha infatti chiesto quanto abbia influito nella sua scelta lavorativa il fatto che Chiara abbia scelto la stessa strada prima di lei. E Valentina ha raccontato di come all’inizio aiutasse proprio sua sorella maggiore.

“Ha influito tanto, ma devo dire che è stata una cosa molto particolare. Nel senso che, quando Chiara ha iniziato non si conosceva ancora bene internet, i suoi effetti, i social quasi non esistevano. Quindi è una cosa che è mutata giorno dopo giorno. Oggi se mi chiedi ‘cosa farai tra cinque anni?’ ti dico ‘non lo so, spero di fare quello che faccio oggi, ma chi lo sa cosa sarà?’. Non si può sapere, è talmente tanto mutato che non lo puoi sapere. Forse è quello il bello, di non avere una strada già scritta, di poter decidere quello che vuoi essere e fare tutto per ottenerlo”.

“Chiara ha iniziato che io avevo 15-16 anni, quindi l’aiutavo io all’inizio. Quindi ho visto proprio il suo percorso cambiare negli anni. Io e la mia famiglia siamo i suoi fan numero 1. Per me lei è la migliore al mondo. E tutto il successo che ha lo deve veramente a se stessa perché è la migliore”.

All’inizio dell’intervista Valentina Ferragni si era già un po’ commossa vedendo il video-racconto della sua vita preparato dalla redazione di Verissimo. Ma è stato sul finale che è scoppiata a piangere. Infatti per lei è stata organizzata una vera e propria sorpresa: il suo fidanzato Luca Vezil si è presentato in studio con un mazzo di rose senza che lei sapesse nulla. A tal proposito hanno parlato di com’è nata la loro storia d’amore.

