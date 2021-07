1 Le parole di Valentina Nulli Augusti

Tra le protagoniste della nuova edizione di Temptation Island c’è stata Valentina Nulli Augusti, che come sappiamo ha preso parte al reality insieme al suo ex fidanzato Tommaso Eletti. I due, che come sappiamo hanno 19 anni di differenza, all’interno del programma hanno messo alla prova il loro amore. Tuttavia le cose non sono andate come previsto. Il giovane studente infatti, dopo aver visto alcuni innocenti video della sua compagna, che tuttavia l’hanno mandato su tutte le furie, si è avvicinato alla single Giulia. Tra i due a un tratto è anche scoppiata la passione, e dopo aver visto Tommaso baciare la tentatrice, Valentina ha richiesto il falò di confronto, durante il quale ha lasciato il suo compagno. Anche un mese dopo la fine del programma la Nulli Augusti ha confermato la sua scelta, nonostante Eletti stia facendo di tutto per riconquistare la sua donna, avendo capito l’errore.

Quest’ultimo ha infatti capito di amare ancora follemente la sua ex fidanzata, e per questo sta tentando la qualunque per tornare insieme a lei. Valentina nel mentre in queste ore ha rilasciato un’intervista al magazine di Uomini e Donne, durante la quale ha svelato se è pronta a perdonare Tommaso. Nonostante l’insistenza di Eletti, la Nulli Augusti ha ammesso che al momento non vede possibile un ritorno di fiamma, ed esclude di concedergli una seconda chance. Ma non solo.

Valentina Nulli Augusti ha anche invitato Tommaso a lavorare sulla sua gelosia, che è stata la causa principale della fine della loro relazione. Per di più ha anche raccontato di essere stata arrabbiata a lungo con Eletti per via del suo comportamento a Temptation Island, ma che adesso quella rabbia ha lasciato spazio solo alla delusione. Tommaso infatti, secondo il suo pensiero, avrebbe rovinato una storia d’amore che lei definisce una favola.

Pare dunque che al momento Valentina non sia disposta a perdonare Eletti. Che la loro storia sia davvero giunta al capolinea? Nel mentre solo qualche giorno fa è arrivata una finta segnalazione sulla coppia. Rivediamo di cosa si tratta.